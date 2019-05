Ark van Noach wil verzekeraar laten opdraaien voor waterschade

De hilariteit op sociale media was dus groot toen deze week bekend werd dat themapark Ark Encounter in de Amerikaanse staat Kentucky een rechtszaak heeft aangespannen tegen hun verzekeringsmaatschappij, die weigert om de schade te vergoeden die door overvloedige regenval is ontstaan.

Het was niet de Ark zelf die schade had geleden, sputterde Ark Encounter nog tegen, toen de publicitaire storm maar niet ging liggen. Het ging om een verzakking bij een toegangsweg. Daar moest een betonnen wand worden geplaatst, en dat grapje kostte alles bij elkaar een miljoen dollar. Maar de verzekering is er niet om verbeteringen aan de constructie te betalen, vond die zelf.

Straffende hand Extra ironisch is het gegeven dat de oprichter van het park, Ken Ham, in het verleden meermalen de straffende hand des Heren in allerlei natuurgeweld meende te ontwaren. ‘Een herinnering dat we in een zuchtende wereld leven, als gevolg van onze zonden tegen God’, twitterde hij in 2017, toen Amerika door een aantal vernietigende orkanen werd getroffen. Zelf blijft Ham het liefst verre van wat hij beschouwt als zonden: de 900 werknemers van zijn themapark moeten verklaringen ondertekenen dat ze regelmatig ter kerke gaan, de evolutieleer verwerpen, en tegen homoseksualiteit zijn. Dat de toorn van de Allerhoogste nu zo gericht is neergedaald op zijn themapark, heeft hem, voor zover bekend, nog niet tot heroverweging van die draconische huisregels aangezet.

