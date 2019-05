Arjen Robben sluit Duits tijdperk af met een goal en een traan

De lach van Robben (35) was te voorzien geweest op de laatste speeldag van het Bundesliga-seizoen. Bayern München rekende eenvoudig af met Eintracht Frankfurt (5-1), waardoor de Rekordmeister voor de 29ste keer landskampioen werd. Het was de zevende titel op rij voor Bayern.

Ook Robben had zijn bijdrage geleverd in de kampioenswedstrijd. Als een kind zo blij spurtte de aanvaller na ruim een uur spelen naar de zijlijn om in te vallen. Robben moest op de bank beginnen. Een moeilijke beslissing, vond trainer Kovac, maar niet onlogisch aangezien Robben recent pas zijn rentree maakte na vijf maanden blessureleed. Diverse blessures hielden hem lang aan de kant.

Tranen In de Allianz Arena volgde een staande ovatie toen Robben in de 67ste minuut het veld mocht betreden. ‘Bedankt Mister Wembley’, viel er te lezen op een groot spandoek. Het refereerde aan Robbens grootste triomf met Bayern; in 2013 schoot hij Bayern München langs Borussia Dortmund in de Champions League-finale op Wembley. Beelden van dat glorierijke moment – en dan vooral het moment dat Robben de winnende treffer maakte – werden voor de wedstrijd op de grote schermen getoond. Een uittredend trio had het er moeilijk mee tijdens de warming-up. Ribéry (36) schoot vol, Robben pinkte een traantje weg en ook de Braziliaan Rafinha (33) vocht tegen de tranen. Alsof ze bij hun afscheid beseften: deze tijd komt nooit meer terug. Dat besef, ook nog eens gevoed door zijn eeuwige winnaarsmentaliteit, haalde nog één keer het beste in Robben naar boven. Hij oogde hongerig, gretig. Alsof hij een aanstormend talent was. En natuurlijk toonde hij wederom zijn handelsmerk; vanaf rechts naar binnen komen, versnellen en dan schieten met links. Dit keer zonder succes. Robben moest het hebben van een intikker na een assist van Alaba (5-1). Ribéry had zijn afscheid kort ervoor al opgeluisterd met een doelpunt.

Volle prijzenkast Robben was in de slotfase nog dicht bij zijn honderdste Bundesliga-treffer (in 201 wedstrijden), maar hij stuitte op de voet van de keeper (waar zagen we dat eerder?). Even later kon Robben zich troosten met zijn achtste Duitse landstitel. Zijn prijzenkast is behoorlijk bijgevuld in Beieren. Naast de Champions League won hij ook het WK voor clubs, de Europese Super Cup en vier Duitse bekers. Zaterdag kan daar nog een vijfde bokaal bij komen, als Bayern het in de bekerfinale opneemt tegen RB Leipzig. Na de slotspeeldag in de Bundesliga, waar trainer Bosz zich met Bayer Leverkusen plaatste voor Champions League-voetbal, dreef de melancholie door het stadion van Bayern München. Tientallen clubiconen, onder wie Makaay, vormden een erehaag voor de feestvierende spelers.

Balletje trappen De applausmeter sloeg hoog aan bij de opkomst van Robben. En dat is niet altijd zo geweest. In 2009, toen Robben gedwongen moest vertrekken bij Real Madrid en werd verkocht aan Bayern München, sprak de Groninger nog over “een stap terug”. Supporters vonden de fragiele Robben maar een miskoop, iemand die zeker na de Champions League-finale van 2012 tegen Chelsea – toen Robben in het eigen stadion een cruciale strafschop miste – geen goed meer kon doen. Een jaar later veranderde zijn imago. Met dank aan Wembley. Daar revancheerde hij zich. Robben hoopt binnenkort duidelijkheid te (kunnen) geven over zijn toekomst. “Alles ligt nog open”, zei Robben er zaterdag over bij Fox Sports. “Ik ben er nog niet uit. Maar zoals vanmiddag, dan heb ik nog zo veel plezier en voel ik me zo lekker in het veld. Als de spiertjes en gewrichtjes het allemaal toelaten, dan kan ik nog wel een lekker balletje trappen.”

