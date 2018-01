Aristocrat, Backrub en Cargo House: de mislukte namen van wereldberoemde bedrijven en producten

Dat bleek geen succes; klanten vonden de naam moeilijk uit te spreken en begrepen ook niet goed waarom ervoor gekozen was. Opvolger Blue Ribbon Burger kon evenmin bekoren. Waarna uiteindelijk voor Big Mac werd gekozen, een naam die was bedacht door een secretaresse op het hoofdkantoor van McDonald's.

Google heette eerst Backrub, maar dat bekte niet lekker

Nee, dan Google. Toen Larry Page en Sergey Brin in 1996 aan hun revolutionaire zoekmachine begonnen te bouwen, noemden ze deze ... Backrub. Daar kwamen ze op vanwege de zogeheten back links die hun programma op internet analyseerde om vast te stellen hoe belangrijk een website was. Maar Backrub bekte niet lekker. Tijdens een brainstormsessie voor een nieuwe naam riep iemand Googolplex, waarop Page Googol voorstelde: de term voor een 1 gevolgd door 100 nullen (googolplex is een 1 met googol nullen). Bij de domeinnaamcheck typte iemand per ongeluk google.com in, in plaats van googol.com. Page vond Google nog beter klinken en zo bleef het.

Tot slot Starbucks. De koffiegigant, die in 1971 zijn eerste vestiging opende in Seattle, had bijna Cargo House geheten. Dat het Starbucks werd, was stom toeval. Een vriend van mede-oprichter Gordon Bowker, een reclame-man, zei dat hij namen die met 'st' beginnen krachtig vond. Op zoek naar dergelijke namen haalde iemand een historische kaart van Seattle en omgeving tevoorschijn waarop een oud mijnstadje genaamd Starbo prijkte. Dat deed Bowker meteen denken aan Starbuck, een personage uit 'Moby-Dick'. Er kwam nog een 's' achter, en de rest is geschiedenis.