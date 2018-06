Argentinië weet niets anders meer dan samendrommen rond de zwijger Messi

Zijn doelpunt eerder: fijne balvoering natuurlijk, perfecte afronding. Maar wat viel er meer uit op te maken dan dat hij iedereen na twee wandelwedstrijden toch even iets wilde laten zien? Het was het minste wat je mocht verwachten - en ja, dan kan hij dat, soms nog, met dat bovennatuurlijke talent van hem.

Maar dat hij voor de troepen staat, is van een andere orde, zeker in zijn geval. Je kunt je niet voorstellen dat hij meer zegt dan: achterin wegrossen, als het gevaarlijk wordt, de rest het koppie erbij, dan probeer ik nog een doelpunt te maken - en dat zijn makkers in die kring dan denken: alles beter dan wat de trainer nog zegt.

Ze hebben die rare coach Sampaoli afgezet, daar heeft het alle schijn van

Je denkt onmiddellijk aan het tafereel in de spelerstunnel voor Nederland-Argentinië, halve finale WK 2014. Van Persie stond als aanvoerder klaar om het veld te betreden, de andere spelers achter zich. Robben ontbrak, hij was nog in de kleedkamer. Het duurde Van Persie te lang. Hij liep naar het eind van de tunnel. Het ongemak in blik of houding van de andere spelers: ze bleven achter. Ze moesten wachten op Robben, toch, hun uitblinker?

Het zijn de beelden die de psyche van een ploeg belichten, meer dan welke combinatie in het veld dat kan. Van Persie die het niet kon verkroppen te moeten wachten op de man, die hem in het toernooi al had overvleugeld. Argentinië dat, als los zand, niets anders meer weet dan samen te drommen rond de beste, de zwijger die niets van de motivator in zijn bloed heeft.

Of, in het omdenken van Jan Mulder: "Dit tekent de problematiek van Argentinië. Messi is niet zo'n speler. Die ploeg zit vol problemen, vol chaos.''

Het kan niet lang meer duren, zou je zeggen, maar één aflevering van dit ook weer prachtige verhaal is ons in elk geval nog gegund. Niet prachtig, o nee, om Maradona op de tribune. Wat doet dát pijn. Ook niet in de eerste plaats om Messi: perfectie is nooit het interessantst.

Nee, kijk wat er gebeurt, tussen al die foute passes door. Messi die overlegt met zijn maten, de oude Mascherano en reserve Biglia. Ze hebben die rare coach Sampaoli afgezet, daar heeft het alle schijn van. Ontslaan was moeilijk: hij zou een afkoopsom van 17 miljoen euro hebben bedongen. Of het waar is, doet er weinig toe: past het in dit verhaal of niet?

Hoe de coach na het bevrijdende doelpunt tegen Nigeria in het wilde weg en alleen ergens heen rende, ver weg van waar de spelers feestten. Hoe hij meteen na het eindsignaal was verdwenen.

De wereldkampioen al uitgeworsteld en hij als een verstekeling nog in het toernooi - wat een WK.

