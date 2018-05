Argentinië nodigt een ongewenste gast uit: het IMF

Nog altijd is het een nationaal trauma voor Argentijnen: het faillissement van hun land in 2001 en de harde ingrepen op last van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), met werkloosheid, honger en misère als gevolg. Zoiets hoopten ze nooit meer mee te maken. Maar deze week heeft president Mauricio Macri toch weer de hulp van het fonds moeten inroepen.

De Argentijnse minister van financiën Nicolas Dujovne was gisteren in Washington voor gesprekken met het IMF, een organisatie die gezien het gezamenlijke verleden Argentinië bijna net zoveel vreest als omgekeerd, schrijft tijdschrift The Economist ironisch. Volgens IMF-topvrouw Christine Lagarde hopen beide partijen spoedig tot een steunprogramma te komen. Om hoeveel geld het gaat of onder welke voorwaarden willen ze pas bekendmaken als er een overeenkomst is.

In zijn televisietoespraak zei Macri dinsdag juist te willen voorkomen dat zijn land opnieuw in een crisis belandt. In 2003 heeft het IMF voor het laatst steun verleend aan Argentinië, maar dat was niet de laatste keer dat het land in nood verkeerde. Macri’s voorganger Cristina de Kirchner had in 2015 een economie achtergelaten die op de rand van de afgrond verkeerde.

40 procent rente De peso maakt al geruime tijd een glijvlucht: sinds begin dit jaar heeft het een vijfde van z’n waarde tegenover de dollar verloren. De centrale bank probeerde de munt de afgelopen weken te stutten door 5 miljard dollar aan reserves te verkopen. Ook werd de rente in drie stappen verhoogd van 12,75 naar 40 procent. Maar dit hielp weinig. Dinsdag bereikte de koers een recorddiepte van 23,5 peso voor een dollar. Inmiddels is die iets bijgetrokken. Lees verder onder de foto De Argentijnse peso zakt al geruime tijd weg tegen de dollar. © AFP Macri werd internationaal geprezen om zijn pogingen de Argentijnse economie leven in te blazen. Ook Lagarde zegt nu de hervormingsmaatregelen te steunen die hij tot dusver genomen heeft. Toen Macri in december 2015 aan de macht kwam, beëindigde hij snel een conflict met internationale schuldeisers en nam drastische maatregelen. Hierbij werd hij geholpen door de lage rentes. De stijgende rente in de VS heeft er sinds april voor gezorgd dat dat investeerders hun geld terugtrekken uit opkomende markten, waar hun beleggingen toch wat riskanter zijn. Ook Turkije, Mexico en Rusland voelden dit, maar Argentinië werd erg hard geraakt. Het heeft niet alleen een flink begrotingstekort, maar vergeleken met andere opkomende landen ook relatief veel schulden in buitenlandse valuta en een hardnekkige inflatie van 25 procent. Ook twijfelen investeerders aan de onafhankelijkheid van de centrale bank van Argentinië.