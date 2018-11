Argentinië hoopt op de G20 zijn economie uit het slop te trekken

“In de jaren tachtig werkten hier nog 35 mensen”, zegt ingenieur Elmar Hofele (67) trots terwijl hij de werkplaats van zijn familiebedrijf binnenloopt. Sinds 1950 maakt het bedrijf in Escobar, een industriestadje 50 kilometer ten noorden van Buenos Aires, metalen onderdelen voor motoren en andere machines, maar vanwege de crisis dreigt het bedrijf te sluiten.

Broer Claudio (71), die verantwoordelijk is voor de verkoop, zag het aantal orders drastisch dalen. “Onze grootste klant koopt nog maar 10 procent van wat hij vorig jaar bij ons bestelde.”

Bovendien moeten de Hofeles hun metaal kopen tegen internationale prijzen. Dat maakt de onderneming kwetsbaar voor koersschommelingen van de nationale munt. “Dit jaar halveerde de peso, dus op sommige orders hebben we zelfs verlies gemaakt”, legt Claudio uit.

Om het bedrijf te redden, werden alle medewerkers ontslagen. Het afgelopen half jaar verloren 110.000 Argentijnen hun baan, blijkt uit cijfers van de belastingdienst. De werkloosheid liep op tot ruim 9 procent.

Hoge pieken, diepe dalen

Het weinige werk dat er nog is, kunnen de broers makkelijk zelf aan. “Misschien hadden we de boel moeten verkopen toen we nog volop werk hadden”, verzucht Elmar. “Maar ja, de Argentijnse economie heeft altijd hoge pieken en diepe dalen gekend.” Toch weigert de familie opnieuw te investeren, want door de recordrente van 60 procent zijn leningen inmiddels onbetaalbaar. Bovendien hebben ze geen vertrouwen in een nieuwe opleving. “De nationale industrie heeft geen prioriteit bij deze regering”, aldus Claudio.

Bij Sabrina Pizzamiglio (37) uit Buenos Aires is de stemming niet veel beter. Door de devaluatie daalde haar salaris van 1100 naar 700 euro per maand. “We geloofden in de regering, die beloofde de wisselkoers stabiel te houden, maar dat is niet gebeurd.” De inkomensdaling van het stel was zo abrupt, dat de geplande gezinsuitbreiding niet doorging. “We hebben simpelweg geen geld voor kinderopvang”, aldus Pizzamiglio.

Door de inflatie van 46 procent moet het gezin van drie alsnog ieder dubbeltje omdraaien. “Vroeger deed ik boodschappen bij één supermarkt, maar nu moet ik echt op koopjesjacht”, vertelt de Argentijnse. Omdat de prijzen van de levensmiddelen nog harder stijgen dan de gemiddelde inflatie, worden vooral de armen (zo’n 30 procent van de bevolking) geraakt.