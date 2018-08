Argentijnse senaat verwerpt abortuswet

Duizenden voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel hadden zich tijdens het zestien uur durende debat buiten het parlementsgebouw verzameld.

Het voorstel had het afbreken van de zwangerschap tot en met de veertiende week gelegaliseerd. Het Lagerhuis van het Argentijnse parlement had al groen licht gegeven, maar de Senaat verwierp het voorstel uiteindelijk met 38 tegen 31 stemmen. In Argentinië is abortus momenteel alleen toegestaan als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar is.

In de aanloop naar de stemming kregen vrouwen onverwacht steun van president Mauricio Macri

Al dagenlang gaan duizenden vrouwen de straat op met een groene zakdoek die symbool staat voor een luier, en eisen de legalisering van abortus.

De Argentijnse vrouwenbeweging is de drijvende kracht achter de campagne voor legalisering. Sinds 2015 brachten de massademonstraties van Ni Una Menos (Geen Een Vrouw Minder) honderdduizenden op de been. In een land waar iedere 36 uur een vrouw wordt vermoord, klinkt de roep om een einde aan geweld tegen vrouwen. Ni Una Menos blies de strijd voor legalisering nieuw leven in.

Op de agenda In de aanloop naar de stemming kregen vrouwen onverwacht steun van president Mauricio Macri. De centrumrechtse president is pro-life, maar hij verzocht het Congres om het onderwerp op de agenda te zetten. Nooit eerder nam nam een zittend president het woord abortus in de mond. In het Zuid-Amerikaanse land worden naar schatting 350.000 illegale abortussen per jaar uitgevoerd, waarvan een groot deel door kwakzalvers. Na de stemming lieten sommige voorstanders zich niet uit het veld slaan. "Ik ben nog steeds optimistisch. De wet is vandaag niet goedgekeurd, maar dat zal morgen of de dag daarna alsnog gebeuren'', meent een 23-jarige vrouw. "Dit is nog niet voorbij.''

