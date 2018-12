Argentijnse burenruzie leidt tot nieuwe voetbalwet

Het moest dé wedstrijd van de eeuw worden, de tweede finale tussen aartsrivalen River Plate en Boca Juniors. Nadat de heenwedstrijd in 2-2 was geëindigd, zouden de Argentijnse teams op 24 november uitmaken wie zich kampioen van Zuid-Amerika mocht noemen. Gewelddadige supporters verhinderden echter dat er überhaupt werd afgetrapt.

Op weg naar het stadion van River Plate, reed de spelersbus van Boca Juniors in een hinderlaag: tientallen vandalen van River bekogelden het voertuig met stenen en flessen, waardoor enkele spelers van Boca gewond raakten. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloot daarop eerst om de wedstrijd uit te stellen, maar iets later werd hij helemaal afgeblazen. Uiteindelijk werd voor neutraal terrein gekozen: de rivalen treffen elkaar morgen in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De echte fans waren het helemaal zat: ‘Rot toch allemaal op’, denderde het van de tribunes

President Mauricio Macri noemde de gebeurtenissen een schande. “Ik leg me hier niet bij neer, dit gaat veranderen.” Nog voor het kerstreces wil Macri een nieuwe voetbalwet invoeren. Die moet een eind maken aan het chronische supportersgeweld, waarbij de afgelopen tien jaar 91 doden vielen. Ondanks een verbod op uitsupporters sinds 2013, is het aantal incidenten toegenomen: fans zoeken de confrontatie met elkaar of met de politie.

Macri wil de extreem gewelddadige harde kernen, de zogeheten barrabravas, aanpakken. Justitie moet hen zwaardere straffen kunnen opleggen. Topprioriteit is de invoering van een verplichte clubcard.

Stemmen ronselen Hoewel de roep van de president weerklank vindt in de publieke opinie, bestempelt socioloog Diego Murzi de wet als overbodig. “De grote clubs hebben al een clubcard, en de huidige wetgeving functioneert, maar het schort aan betere handhaving.” De vicevoorzitter van ngo Red Het Voetbal! kent als geen ander de werkwijze van de vandalen. Volgens Murzi hebben de barrabravas – in tegenstelling tot Europese hooligans – uitstekende banden met het establishment. “Ze ronselen stemmen voor de clubleiding, verdienen met de politie geld aan de zwarte kaartenhandel en knappen het vuile werk op voor politici.” In ruil voor de hand- en spandiensten krijgen ze gratis tickets en politieke bescherming. De verhoudingen die Murzi beschrijft, lijken ook van toepassing op de barrabravas van River Plate. Daags voor de finale werden bij de leider van de harde kern 250 kaartjes en omgerekend 175.000 euro cash aangetroffen. In het stadion vond Justitie later een kaartjesmachine die buiten het officiële ticketingsysteem functioneerde. De aanklager vermoedt dat het apparaat, met medeweten van de clubleiding, is gebruikt om kaartjes voor de barrabravas te drukken. Het is opvallend dat uitgerekend de Argentijnse president een harde lijn trekt tegen de barrabravas. Macri begon zijn politieke carrière als voorzitter van Boca Juniors, en stond bekend als een bestuurder met een lakse houding tegenover voetbalgeweld.

Gewone supporters Toch waarschuwt socioloog Murzi voor de eenzijdige focus op de barrabravas. Uit onderzoek van de ngo blijkt namelijk dat 40 procent van de incidenten door gewone supporters wordt veroorzaakt. “In onze voetbalcultuur is geweld nou eenmaal een geaccepteerd middel om je rivaal af te troeven”, constateert hij. De maatregelen van Macri komen te laat voor de naar Spanje verwezen finale van de Copa Libertadores. “Het is te gek voor woorden. Ze hebben ons onze droom afgenomen om kampioen te worden in het stadion van River Plate”, klaagde Boca-idool Carlos Tévez vanuit Madrid. “Maar goed, wat weten die bureaucraten nou van voetbal?” Ook de 66.000 River-supporters met een kaartje voor de finale in Buenos Aires zijn woest: voor de meeste fans is een retourtje Madrid onbetaalbaar. Zij keerden zich deze week tegen de harde kern, die ze verantwoordelijk houden voor de aanval op de spelersbus. ‘Rot toch allemaal op’, denderde het van de tribunes van El Monumental, het stadion van van River Plate. Maar de passie en peso’s van sommige supporters kennen geen grenzen: naar verwachting reizen vijfduizend fans van beide clubs naar het Bernabéu-stadion van Real Madrid. Samen met de tienduizenden River- en Boca-supporters die in Spanje wonen, hopen zij op een spetterend slotstuk van de felbegeerde Copa Libertadores. In sportief opzicht dan. Finale Copa Libertadores, zondag 20.30 uur live op Fox Sports 4.

