Architect I.M. Pei, de man achter de glazen piramides van het Louvre, overleden

I.M. Pei, zoals hij bekendstond, was een van de toonaangevende architecten van de vorige eeuw. Op zijn cv staan tal van prestigieuze projecten, waaronder het Museé d’Art Moderne Grand-Duc Jean in Luxemburg, de John F. Kennedy Library in Boston en de Bank of China Tower in Hongkong.

Pei won in 1983 de Pritzker Prize, de belangrijkste architectuurprijs ter wereld. De in China geboren architect verliet zijn thuisland in 1935 en verhuisde naar Amerika, waar hij architectuur ging studeren aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard.