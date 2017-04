Archeologen ontdekken kind dat in een graf ter wereld kwam

De archeologen legden in 2006 de hele begraafplaats bij de voormalige herberg van San Nicolao di Pietra Colice, in de buurt van Genua, bloot. Eén graf had hun bijzondere aandacht, omdat hier meerdere personen in begraven lagen. Een volwassen vrouw lag op haar zij met tussen haar benen een baby. Naast haar lagen twee jonge kinderen. De vier lichamen waren uitzonderlijk goed bewaard gebleven en daarom kozen de wetenschappers deze uit voor verder onderzoek.

Meteen was duidelijk dat de vier waren overleden aan de pest. Nader onderzoek wees uit dat de kinderen twaalf en drie jaar oud waren toen zij stierven. Ook ontdekten de archeologen recent dat de baby nooit op natuurlijke wijze geboren is. Het kind overleed al in de buik van de moeder, maar kwam ter wereld in het graf.

De moeder van de baby is tussen de 30 en 39 jaar oud geworden. Het is nog niet duidelijk welk geslacht de kinderen hebben. Ook proberen de onderzoekers nog te achterhalen of de kinderen van twaalf en drie jaar oud familie van de vrouw waren.

“De foetus was 38 tot 40 weken oud toen zijn of haar moeder overleed”, zegt archeoloog Deneb Cesana tegen het online nieuwsmedium Seeker. “Hij was nog volledig intact en bleef waarschijnlijk voor een deel in het geboortekanaal steken.”

Als een persoon overlijdt, komen allerlei gassen, zoals methaan, vrij in het lichaam. De druk neemt toe, waardoor een baby door het geboortekanaal naar buiten wordt gedrukt. Dit kan twee tot vijf dagen na het overlijden van de moeder plaatsvinden. Vrouwen die al meerdere kinderen hebben gebaard, hebben meer kans op een kistgeboorte. Hun baarmoederhals is namelijk elastischer. Een kistgeboorte komt heel weinig voor, aldus de betrokken archeologen.

Verpleging in de herberg

De hoogzwangere vrouw en de kinderen zochten waarschijnlijk medische hulp in de herberg, omdat zij leden aan de pest. Deze herberg in de noordelijke Apennijnen was populair bij reizigers en pelgrims die onderweg waren naar Rome. Bij de herberg was ook een kerk gevestigd. Tijdens de pestuitbraak in 1348 werden pestslachtoffers in de herberg verzorgd. Voor geestelijke bijstand konden zij terecht in de kerk. Als zieken overleden, werden zij begraven in de gewijde grond van de kerk.

Tijdens de pestuitbraak van 1348 bezweek 60 procent van de bevolking

In de veertiende eeuw floreerden Italiaanse havenplaatsen vanwege de levendige handel met kooplieden uit de hele wereld. Handelaren uit Genua voeren in 1348 naar Kaffa, een havenstad op de Krim. In deze stad heerste de pest en de handelaren namen de ziektekiemen mee zonder dat zij dit wisten. Op hun terugreis deden zij Sardinië, Corsica en Marseille aan. Ook deze plaatsen werden geïnfecteerd, waarna 60 procent van de bevolking bezweek.