Arcadis mag New York droog gaan houden

Bij een brochure voor een ‘sterk, veerkrachtig New York’ staat een afbeelding van Scheveningen. Het gaat de Amerikanen niet om de strook Noordzee, het strand en de boulevard. Het gaat hen om de verhoging waar de hotels en appartementen op staan. Zo’n zelfde zeekering moet in New York de East River bedwingen zodat deze nooit meer zoveel schade kan veroorzaken als in 2012, toen orkaan Sandy over de stad raasde. Een prestigieuze klus waarvoor het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis het ontwerp mag maken.

Door orkaan Sandy kwamen vijf jaar geleden delen van Manhattan meters onder water te staan, zaten 2,1 miljoen New Yorkers zonder stroom en liepen metrostation vol water. De schade liep in de tientallen miljarden euro’s. Dat dus nooit meer, was de reactie van het stadsbestuur in New York en andere steden die ook waren getroffen.

Er werd een wedstrijd uitgeschreven, Rebuild by design, onder leiding van de Nederlandse watergezant Henk Ovink. Allerlei bedrijven en organisaties met plannen om de Amerikaanse steden te versterken deden mee . Ook Arcadis, dat er de opdracht in het zuiden van Manhattan aan overhield.

Waterkeringen “Wij gaan dijken bouwen, maar niet zoals we in Nederland zijn gewend, als een lange sliert langs het water”, zegt Edgar Westerhof, directeur overstromingsrisico’s van Arcadis in New York. Voor dat soort dijken is niet overal ruimte, bijvoorbeeld omdat er een weg langs het water loopt. “Op dat soort plekken plaatsen we waterkeringen. Die gaan dicht zodra een overstroming dreigt. Dit is het eerste grote werk dat zich uitstrekt over ongeveer vier kilometer. Later komt er meer bij. In totaal gaat het over een gebied van ongeveer 15 kilometer.” ‘Wij werken samen met de gemeenschap. Dat is typisch Nederlands.’ Behalve voor dijken en waterkeringen zorgt Arcadis ook voor betere afvoer van water en bescherming van de metrostations. Hoeveel het Nederlandse bedrijf ontvangt voor de opdracht, is niet bekendgemaakt. New York is niet het eerste project van Arcadis in de VS. Het bedrijf had al een belangrijke rol bij de bouw van waterkeringen in New Orleans nadat orkaan Katrina de stad onder water zette. Een lot dat ook Houston in Texas dit jaar trof. De kans is groot dat Arcadis ook daar nieuwe waterkeringen gaat bouwen. Eerder dit jaar kreeg het Nederlandse ingenieursbureau al de opdracht de kust in de staat Virginia te versterken.