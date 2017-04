Arbeidsongeschiktheid lastig thema aan formatietafel

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zieke werknemers reïntegreren. Zij hebben daar ook belang bij. Zij moeten namelijk het loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen. Komt iemand na die twee jaar toch in de WIA dan moet de werkgever ook nog extra premie betalen. Deze prikkel leidt tot een lager ziekteverzuim. De lagere instroom in de uitkering betekent bovendien dat bedrijven minder geld kwijt zijn aan premies.

Maar de grotere verantwoordelijkheid voor de werkgever heeft een keerzijde. Het is een drempel bij het in dienst nemen van vast personeel. Nog meer dan vrees voor moeilijke ontslagprocedures lijken bedrijven op te zien tegen het risico met rompslomp en hoge kosten van een werknemer die ziek wordt. Er zijn nu ruim 7 miljoen mensen met een vaste baan en 1,5 miljoen flexwerkers. Het aandeel van de laatste groep stijgt. Dat leidt tot een kloof tussen mensen met recht op sociale zekerheid en een groep die nauwelijks aanspraak kan maken op uitkeringen of pensioen.

Het rapport dat de commissie van ambtenaren opstelde wordt met belangstelling gelezen door de onderhandelaars die een nieuw kabinet proberen te formeren. Er is grote politieke druk op de onderhandelaars om de periode dat werkgevers zieke werknemers moeten doorbetalen korter te maken en in ieder geval het risico voor de werkgever te verkleinen, zodat zij vaker bereid zijn om werknemers een vast contract aan te bieden. Maar minder verantwoordelijkheid voor de werkgever kan de druk op een collectieve regeling, zoals de WIA, verhogen.

Het is de keus tussen meer vaste banen en minder risico voor een individuele werkgever die de pech heeft dat een werknemer ziek wordt versus hogere kosten voor alle bedrijven en werknemers samen. Dat dilemma ligt op tafel bij de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Risico's De ambtenaren zijn positief over het stelsel van de sociale zekerheid op zich. Zij geven het nieuwe kabinet toch een paar ‘opties’ voor verbetering. Werkgevers vinden, zo staat in het rapport, dat zij wel erg veel risico’s op hun bordje hebben. Een van de opties die de ambtenaren op de formatietafel leggen is dat de uitkering voor zieke werknemers omlaag moet. Dan hebben ook zij er meer belang bij om snel weer aan het werk te gaan. Minister Asscher van sociale zaken stelde eerder al voor om bij bedrijven met minder dan tien werknemers het loon niet twee jaar, maar één jaar door te betalen en daarna de uitkering van de WIA in te laten gaan. Het CDA kwam met een plan om het loon van zieke werknemers maar acht weken door te betalen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering te maken voor alle werkenden, ook voor zelfstandige ondernemers. Beide initiatieven stuitten tot op heden op onenigheid tussen politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties over hoe de regels er precies uit komen te zien en wie opdraait voor de kosten.

