Aranxta Rus speelde brutaal tennis tegen Serena Williams

Wie, zoals Arantxa Rus, in de eerste ronde op Wimbledon moet aantreden tegen de nummer 181 van de wereld mag niet klagen over de loting. Alleen wordt het een compleet ander verhaal als achter dat nummer de naam van Serena Williams staat. Rus dacht eerst aan een grap toen haar coach Ralph Kok vertelde wie haar tegenstandster was. Maar gisteren stond ze toch echt oog in oog met de winnares van 23 grandslamtitels.

Voor zowel Rus als Williams was het de vraag hoe het hen zou vergaan bij hun rentree op Wimbledon. In de aanloop naar het toernooi was alle aandacht uiteraard uitgegaan naar de terugkeer van Williams, die vorig jaar ontbrak vanwege zwangerschap. Ze werd een handje geholpen door de All England Club die haar als 25ste plaatste, ondanks haar lage klassering op de wereldranglijst.

Na het winnen van de openingsset hief Williams als teken van opluchting beide armen in de lucht. Maar Rus (27) gaf zich niet gewonnen en pakte in de tweede set brutaal met 3-1 de leiding tegen haar negen jaar oudere tegenstandster. Met een vastberaden tred en onderkoeld als altijd bewoog ze over het Londense gras. Met krachtige slagen van achteruit kon ze in de rally's goed meekomen met Williams.

Voor Rus was het de eerste keer sinds 2013 dat ze weer op Wimbledon stond. Op eigen kracht ook nog, want na een serie goede resultaten was de mondiale nummer 105 rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten. En ze verweerde zich bijzonder knap tegen Williams. Ze verloor, maar op Court One pakte ze acht games af van de zevenvoudig kampioene in Londen: 7-5 en 6-3.

Een stunt bleef uit

Gedachten aan setwinst en wellicht een stunt verdwenen na de voorsprong echter snel. De Delftse, die totaal niet geïmponeerd leek door de omstandigheden, moest steeds meer het initiatief laten aan Williams. Ze verloor twee keer op rij haar opslag en overleefde vijf matchpoints voordat de Amerikaanse toesloeg.

Court One was geen onbekend terrein voor Rus. In 2012 zorgde ze in de ronde arena voor een stunt tegen Samantha Stosur. Rus was in de tweede ronde te sterk voor de Australische US Open-kampioene en destijds de nummer vijf van de wereld. Na die verrassende triomf mocht de weining spraakzame Rus haar zegje doen in de grootste interviewruimte van Wimbledon.

Het was voor Rus de tweede zege op een toptienspeelster op een grandslamtoernooi. Een jaar eerder had ze op Roland Garros de tenniswereld verrast met een overwinning op Kim Clijsters, de Belgische mondiale nummer twee. In 2012 bereikte ze de vierde ronde op het Parijse gravel en een maand later schakelde ze op Wimbledon Stosur uit.

Het waren de absolute hoogtijdagen in de loopbaan van Rus, met de 61ste plaats op de wereldranglijst als beloning. De definitieve doorbraak kwam er echter niet. De successen kregen geen vervolg, de twijfels kwamen en het vertrouwen verdween. Ze daalde af naar de kelder van het tennis, viel bijna uit de top-200, maar weigerde de handdoek te gooien. In 2016 keerde ze terug bij Kok en gisteren imponeerde ze tegen de zogenaamde nummer 181 van de wereld.