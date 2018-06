Arabische wereld vergaapt zich aan dweilende Mark Rutte

Het plaatste een filmpje waarop te zien is hoe de Nederlandse minister-president Mark Rutte een beker koffie uit zijn handen laat vallen terwijl hij een ministerie inloopt. De premier dweilt vervolgens zelf de vloer, onder toeziend oog van een groepje schoonmakers.

Inmiddels is het filmpje ruim een half miljoen keer bekeken in de Arabische wereld. Dat de leider van het kabinet zichzelf niet te belangrijk waant om zijn rommel op te ruimen wekt alom verbazing, zo blijkt uit de reacties op sociale media.

(Tekst gaat verder na video)

'Geëxecuteerd'

De een zegt ironisch: 'Net als hier ... hahahaha'. Een ander sarcastisch: ‘Hier begint de ontwikkeling. Als dit in onze landen was gebeurd, zou degene die de koffie heeft gemaakt geëxecuteerd worden.’

In Egypte klinkt er ook onvrede over hun eigen president door in de reacties. Een Egyptenaar grapt dat hoge ambtenaren van Sisi – die vanwege zijn onaantastbaarheid spottenderwijs wel de titel ‘farao’ krijgt toebedeeld - dit gerust ook zouden doen. ‘Als Sisi zijn koffie laat vallen, zouden de premier of parlementsvoorzitter hun pak uitdoen en er de vloer mee schoonmaken.’

De dweilende Rutte stuitte in eigen land soms op ongeloof. Een politiek verslaggever van de NOS waarschuwde al: ‘Rutte weet gewoon heel goed wanneer de camera aanstaat en wanneer niet.’ Tussen de Arabische reacties kom je ook scepsis tegen - zo zegt een jongen uit Jemen: ‘Voor de camera zijn het allemaal engelen’. Maar de lof overheerst; al zouden de camera’s draaien, een Arabische leider zal ook dan niet snel zelf aan het dweilen gaan.

Lees ook: Rutte is nog lang niet premiermoe

Het ging met vallen en opstaan, maar na zeven jaar premierschap geldt Rutte als een samenwerkingsmagneet. De oppositie stond deze dagen voor hem in de rij.