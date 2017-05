Apple wil spaarpot repatriëren

Kwartaalcijfers kunnen erg saai zijn, met hoogtuit enkele wijzigingen in een beurskoers als resultaat. Maar de astronomische cijfers die Apple ieder kwartaal weet te overleggen vallen niet onder die classificatie. Zeker niet als ter tafel komt wat er gebeurt met Apple’s buitenlandse spaarpot van zo’n 250 miljard dollar. Hoewel dat bedrag zelf niet werd besproken, beloofde de iPhone-maker haar aandeelhouders een zoethoudertje van 50 miljard dollar aan extra dividend.

Lees verder na de advertentie

Al met al vielen de resultaten gisteravond iets tegen. De verkoop van iPhones viel met 1 procent licht terug tot 50,8 miljoen. De verwachting was dat Apple 52 miljoen telefoons ging verkopen in het eerste kwartaal van 2017. Wel steeg de winst vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met bijna 5 procent tot 11 miljard dollar. De omzet in de eerste drie maanden van dit jaar groeide tot bijna 53 miljard dollar doordat verkochte apparaten duurder werden.

Apple zou Netflix, Tesla, Twitter en Uber kunnen overnemen en alsnog geld over houden

Omdat ook de verwachtingen voor het volgende kwartaal minder zijn dan waar beleggers op hadden gehoopt, daalde de koers van Apple met twee procent. Daar kon ook het extraatje van 50 miljard dollar niets aan veranderen. Maar volgens Apple-CEO Tim Cook is er geen reden tot bezorgdheid. Hij denkt dat consumenten wachten met de koop van hun nieuwe telefoon door geruchten over een nieuw toestel. In september van dit jaar viert de iPhone haar tiende verjaardag, verwacht wordt dat dan het nieuwe vlaggenschip, de iPhone 8, wordt gepresenteerd.

Belasting Ondertussen wacht Apple zelf op nieuws uit Washington. President Donald Trump presenteerde vorige week een verlaging van de vermogensbelasting. Deze zou er toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld Apple zijn miljardenwinsten gaat repatriëren in plaats van oppot in het buitenland. Als dat geld nu wordt teruggehaald naar de VS moet daar de huidige 35 procent belasting over betaald worden. En daar heeft Tim Cook geen zin in. Het techbedrijf hoopt daarom dat Trump het tarief voor gerepatrieerde winsten tijdelijk kan verlagen, zoals zijn voorganger George W. Bush in 2004 al eens deed. Van Apples reserves, inmiddels gestegen tot 256 miljard dollar, staat naar verluid 93 procent gestald op plekken met een zonnig belastingklimaat. Daarmee heeft het techconcern de grootste buitenlandse spaarpot. Ook Pfizer, Microsoft en Google stallen hun miljardenwinsten op buitenlandse rekeningen. Vergelijkingen over de kasreserve van Apple zijn snel gemaakt. Apple zou met het geld techbranchegenoten als Netflix, Tesla, Twitter en Uber kunnen overnemen en alsnog geld over houden. Maar vooralsnog lijkt daar geen sprake van. De laatste grote overname van Apple dateert alweer uit 2014, een lichtjaar geleden in de branche van mobiele telefoons. Toen kocht het bedrijf uit Cupertino voor 3 miljard dollar Beats Music, wat nu Apple Music is. Wel investeerde Apple de afgelopen jaren fors in Apple-Park, de nieuwe campus die door velen ‘het ruimteschip’ wordt genoemd (foto). Het ronde hoofdkantoor dat binnenkort geopend zal worden telt vier verdiepingen en 260.000 vierkante meter vloeroppervlak. In en om Apple Park staan 9000 inheemse bomen en met alle zonnepanelen op en om de campus moet het gebouw in de toekomst klimaatneutraal zijn. Het kantoor, waar zo’n 14.000 mensen komen te werken, zou zeker vijf miljard dollar gekost hebben.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.