Apple maakt internetgebruikers onzichtbaar, tot woede van adverteerders

Nu weten reclamebedrijven wat voor belangstelling een gebruiker heeft. Ze zien of iemand geïnteresseerd is in auto’s en ook welk merk, of in reizen, meubels, tuinieren of politiek. Zo kunnen advertenties heel gericht worden geplaatst. Apple gaat hier een eind aan maken door de nieuwe browser Safari zo in te richten dat elke gebruiker opgaat in de massa en niet meer uniek is en dus niet meer te volgen is.

Gebruikers moeten nu al toestemming geven voor het plaatsen van cookies die het surfgedrag volgen. De reclame-industrie omzeilt dit echter door unieke gegevens te verzamelen over elke computer of smartphone, zoals het type browser, de gebruikte hardware, soort beeldscherm, tijdzone, lettertypes, etc. Die vormen samen een vingerafdruk waardoor een gebruiker te herkennen is op internet. Zo kunnen ze van de gebruiker een profiel maken zonder dat het IP-adres of de identiteit bekend is. Zelfs als die in de incognito-modus surft. Met de nieuwste Safari update iOS 12 of met macOS Mojave wordt het voor adverteerders veel moeilijker om zo’n vingerafdruk samen te stellen.

Adverteerdersorganisaties in de Verenigde Staten reageren furieus op deze ingreep van Apple. “Dit zal de consumentenervaring beschadigen en het economisch model van het internet ondergraven. Het zal de kosten voor het gebruik van het web verhogen voor gebruikers. Internetdiensten zijn straks alleen nog maar beschikbaar voor een kleine groep die zich dit financieel kunnen permitteren.”

Hele grote woorden van zes Amerikaanse brancheorganisaties van adverteerders. De angst is vooral dat veel geld verloren gaat bij het online adverteren als dat niet meer gericht kan gebeuren op basis van individuele profielen van mensen die surfen op het web. Dit ondergraaft het business model van de online adverteerders, maar beschermt de privacy van de Apple-gebruiker.

Apple maakt hier zijn missie van. Zeker om Facebook dwars te zitten. Via de like- en deelknoppen en commentaarvelden weet Facebook iedereen te volgen. “Vanaf dit jaar is dat afgelopen”, zei Craig Federighi van Apple Software Ontwikkeling bij de presentatie van de nieuwe browser.

Bits for Freedom, een organisatie die in Nederland opkomt voor privacy op internet, waardeert deze stap van Apple zeer. “Het is een kat-en-muisspel. Steeds weer introduceren adverteerders nieuwe volgtechnieken. Ze respecteren de privacywens van gebruikers niet”, zegt David Korteweg van Bits for Freedom.

Amerikaanse adverteerders vrezen dat andere browsers het ook gaan doen. Voor Chrome, dat van mega-advertentieverkoper Google is, hebben ze weinig te duchten. Firefox laat gebruikers altijd al in de incognito-modus surfen. Of die de browser gaat aanpassen op de vingerafdrukmethode is niet bekend.

Nederlandse adverteerders en reclamebedrijven zijn minder ongerust dan hun Amerikaanse collega’s, meldt Tim Geenen van de brancheorganisatie IAB. “We maken hier nauwelijks gebruik van het volgen van gebruikers via de vingerafdruktechniek.” Dataverzamelaars zullen er eerder de dupe van zijn, volgens hem, maar de adverteerder zal er minimaal last van hebben.

