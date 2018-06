Apple en Samsung roken de vredespijp

Apple en Samsung hebben vrede gesloten in hun zevenjarige patentenoorlog. Als de rookpluimen zijn opgetrokken en het slagveld te overzien is, zal vooral Apple zich realiseren dat het niet zoveel is opgeschoten met de juridische strijd. Het Amerikaanse techbedrijf was daaraan begonnen omdat de Koreanen eigenschappen van de iPhone zouden hebben gekopieerd.

Uit een document dat de rechtbank van San Jose in Californië gisteren publiceerde, blijkt dat beide bedrijven tot een schikking zijn gekomen en hun verdere eisen laten vallen. Details van die overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Deskundigen zeggen dat de ‘smartphone-oorlog’ weinig heeft opgeleverd

Een maand geleden oordeelde de jury van deze Amerikaanse rechtbank dat Samsung 539 miljoen dollar moet betalen aan Apple omdat het enkele iPhone-innovaties in eigen smartphones had gebruikt. Het ging vooral om het design. In dit laatste proces eiste Apple 1 miljard dollar, al flink minder dan de 2,5 miljard dollar die het bedrijf in 2011 claimde. Samsung wilde niet meer dan 28 miljoen betalen. Beide partijen waren ontevreden met de uitkomst.

Prestigestrijd Deze zaak was het vervolg op een eerdere juridische procedure, waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof uiteindelijk bepaalde dat er opnieuw moest worden gekeken naar de schade die Apple had geleden. Het hof gaf Samsung gelijk dat een patent-schender niet de volledige winst hoeft af te dragen van een product waarbij het slechts een deel van het design heeft afgekeken. Al in 2014 hadden Apple en Samsung hun juridische strijd buiten de VS beëindigd. Deskundigen zeggen tegen de Financial Times dat de ‘smartphone-oorlog’ weinig heeft opgeleverd. Er zijn in dit conflict geen toestellen van de markt gehaald en voor grootverdiener Samsung is de financiële schade te overzien. Voor beide partijen was het een prestigestrijd geworden. “Deze zaak ging altijd over meer dan geld. Apple ontbrandde de smartphone-revolutie met de iPhone en het is een feit dat Samsung ons design brutaalweg kopieerde”, verklaart Apple. Voor de inmiddels overleden topman Steve Jobbs waren creativiteit en innovatie zaken waarvoor je een ‘thermonucleaire oorlog’ mocht voeren. Samsung wilde niet worden weggezet als ‘copycat’.

Apples nieuwe doelwit Nu het gevecht met Samsung ten einde is gekomen, kan de juridische afdeling van Apple zich op een andere strijd concentreren, die met de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm. Deze levert technische onderdelen voor de smartphones van Apple en zou daarvoor te veel royalties vragen. Beide partijen verwijten elkaar bovendien - hoe verrassend - patenten te schenden. Het conflict leidde vorig jaar tot meerdere rechtszaken, waarin Qualcomm de verkoop van de iPhone X in de VS aan banden wil leggen en Apple Qualcomm monopolistengedrag verwijt. Werk genoeg voor advocaten.

