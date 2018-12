Apple en Qualcomm ruziën in China over productie en verkoop smartphones

Een rechtbank in China heeft een voorlopig verkoopverbod uitgevaardigd voor een aantal oudere versies van de populaire iPhone van Apple. Maar daarmee heeft Qualcomm de oorlog nog lang niet gewonnen.

Het is de zoveelste slag in het ­gevecht dat beide bedrijven al jaren met elkaar voeren. Apple maakte lang gebruik van de chips van Qualcomm voor de productie van de iPhone. Maar het bleef niet alleen bij de verkoop van de chips: Qualcomm is zich steeds verder gaan toeleggen op het paten­teren van specifieke technologie die nodig is bij het maken van smartphones.

De bedrijven zitten bij wijze van spreken bij elkaar om de hoek in de Amerikaanse tech­no­lo­gie­staat Californië, maar de rechtszaken gaan de hele wereld over

En daarvoor wil het bedrijf geld zien. Het claimt royalty’s bij telefoonfabrikanten die gebruikmaken van die technologie, tot grote ergernis van de fabrikanten. De strategie heeft Qualcomm geen windeieren gelegd – de afgelopen jaren werd meer dan de helft van de winst behaald uit royalty’s die telefoonfabrikanten betalen voor het gebruik van de technologie.

Machtsmisbruik In januari 2017 barstte de bom toen Apple besloot Qualcomm aan te klagen voor machtsmisbruik en ­monopolistische praktijken die het bedrijf, en de hele telefoonindustrie, zouden schaden. Apple staat daarin niet alleen. Toezichthouders in verschillende landen hebben Qualcomm eveneens op de korrel vanwege de dominante positie en de manier waarop het bedrijf daarmee omgaat. Sinds die tijd heeft Apple langzaam afscheid genomen van Qualcomm, en is het zaken gaan doen met concurrenten als Intel. Maar volgens de chipfabrikant maakt Apple nog altijd gebruik van technologie waarop het bedrijf patent heeft, en zal Apple dus moeten betalen. Daarnaast claimt Qualcomm dat Apple software van het bedrijf gestolen zou hebben en vervolgens heeft gedeeld met concurrenten, wat Apple ontkent. De bedrijven zitten bij wijze van spreken bij elkaar om de hoek in de Amerikaanse technologiestaat Californië, maar de rechtszaken gaan intussen de hele wereld over. Onlangs kreeg Qualcomm gelijk van een lage Chinese rechtbank, die oordeelde dat Apple voorlopig moet stoppen met de verkoop van bepaalde typen iPhones in China, omdat er gebruikgemaakt wordt van gepatenteerde technologie. Alleen de drie nieuwste modellen van de iPhone vallen buiten de voorlopige verordening.

Wanhopige zet Het is de vraag of de soep zo heet gegeten zal worden. Apple liet direct weten een verzoek tot herziening te hebben ingediend tegen de beslissing, en is zeker niet van plan de iPhones uit de handel te halen. Verschillende Chinese experts plaatsen in berichtgeving al vraagtekens bij de mogelijkheid, en bereidheid, van de Chinese autoriteiten het verbod daadwerkelijk te handhaven. “De inspanningen van Qualcomm om de verkoop van onze producten te voorkomen, is een nieuwe wanhopige zet van een bedrijf dat wereldwijd door toezichthouders wordt onderzocht vanwege illegale praktijken”, verwees een woordvoerder van Apple naar de onderzoeken wegens marktmisbruik. Toch loopt Apple wel een risico als gevolg van de uitspraak. De verkopen van iPhones lopen al enige tijd terug, en het bericht dat het bedrijf stopt met het publiceren van aantallen verkochte toestellen voeden de geruchten dat de populariteit van de melkkoe al ver over haar hoogtepunt heen is. China is bovendien verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de omzet van Apple. Het kan problemen op die belangrijke markt missen als kiespijn. En dan speelt er nog de slepende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Nu de beide Amerikaanse bedrijven China als plek hebben uitgekozen om hun vete uit te vechten, is het niet ondenkbaar dat de Chinezen dat zullen aangrijpen om druk te zetten op de Amerikaanse president Donald Trump. Dat overkwam Qualcomm al eerder: in zijn poging de Nederlandse chipmaker NXP over te nemen, waren het uiteindelijk de Chinese toezichthouders die de overname blokkeerden.

