Apple boekt recordwinst, ondanks peperdure telefoons

Er gingen geruchten. Dat de verkoop van mobiele telefoons over zijn hoogtepunt heen was. Dat Apple daar last van zou hebben. Maar de resultaten van Apple in het eerste kwartaal vertelden een ander verhaal. Nooit eerder haalde Apple in de periode januari-maart een kwartaalomzet van 61 miljard dollar (51 miljard euro). En zoals gebruikelijk liep de winst weer met bakken binnen: 13,8 miljard dollar. Volgens topman Tim Cook was het Apple’s beste eerste kwartaal ooit.

Crisis op de markt voor mobiele telefoons? Niet bij Apple dus. Het verkocht in het eerste kwartaal wereldwijd 52 miljoen iPhones, 3 procent meer dan een jaar geleden. De gemiddelde prijs van zo’n telefoon was 728 dollar, 11 procent meer dan het gemiddelde (655 dollar) dat vorig jaar werd betaald. Die stijging bewees vooral dat ook het nieuwste model, de prijzige iPhone X, is aangeslagen. Prijzen van 1000 dollar (of in Nederland 1000 euro) en meer? Veel consumenten zijn bereid die te betalen voor een X.

Mede dankzij de iPhone X voerde Apple zijn kwartaalwinst op van 11 miljard naar 13,8 miljard dollar

Mede dankzij de iPhone X voerde Apple zijn kwartaalwinst op van 11 miljard naar 13,8 miljard dollar. Een deel van die stijging komt waarschijnlijk voor rekening van president Donald Trump, die onlangs de belastingen voor bedrijven fors verlaagde. Apple betaalde 1,3 miljard dollar minder belasting dan een jaar geleden.

iPads, iTunes en apps Goede zaken deed Apple ook met zijn iPads (9,1 miljoen stuks verkocht) en zijn Macs (4 miljoen stuks). In trek zijn ook Apple’s diensten, zoals iTunes, AppStore, Apple Pay en iCloud (data-opslag). Die waren goed voor een kwartaalomzet van 9 miljard dollar. Afgezet tegen de totale omzet (61 miljard) en de verkopen van iPhones (38 miljard) is dat niet zo veel. Maar het aandeel in de omzet van die diensten stijgt snel; in drie jaar tijd is de omzet bijna verdubbeld. Apple, kortom, wordt minder afhankelijk van zijn succesnummer, de iPhone. Wie profiteert er van die verkoopsuccessen? Apple’s aandeelhouders natuurlijk. Apple verhoogt zijn dividend en zal daarnaast 100 miljard dollar spenderen aan de inkoop van eigen aandelen. Dat heeft voor beleggers twee voordelen: de koers van het aandeel wordt gestut en de uitgekeerde winst hoeft over minder aandeelhouders te worden verdeeld. Tegen de huidige koers zou Apple met die 100 miljard bijna 600 miljoen aandelen kunnen kopen, zo’n 12 procent van het totaal. Geen bedrijf heeft ooit op zo’n schaal eigen aandelen ingekocht. In de afgelopen zes jaar kocht Apple al aandelen in ter waarde van 200 miljard dollar. In diezelfde periode keerde het 67 miljard aan dividend uit.

Berg aan cash Waarom Apple dat doet? Dankzij jarenlange megawinsten bulkt het bedrijf van de cash: 267 miljard dollar. Apple heeft geen zin een eenmalig megadividend uit te keren of een ­mega-overname te doen. Dan resteert de inkoop van eigen aandelen om beleggers te plezieren. Het overgrote deel van die 267 miljard is overigens buiten de Verenigde Staten geparkeerd. Door de belastingmaatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump wordt het voor Apple aantrekkelijker dat geld naar de VS te halen: het hoeft daar nu veel minder belasting over te betalen dan voorheen. Dat topman Cook zich goed in Trumps belastingplannen kan vinden, hoeft geen verbazing te wekken. Tim Cook zelf heeft 901.474 aandelen. De huidige waarde daarvan? Ruim 152 miljoen dollar De bulk van dat geparkeerde geld zal uiteindelijk ook bij Apple’s aandeelhouders terechtkomen. De vermogensbeheerders Vanguard, Blackrock en State Street zijn Apple’s grootste aandeelhouders. Cook zelf heeft 901.474 aandelen. De huidige waarde daarvan? Ruim 152 miljoen dollar.

