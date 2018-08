Apple blijft rivaal Samsung de baas door duurdere iPhone

Apple verkocht 41,3 miljoen iPhones, 1 procent meer dan een jaar terug. De verkoop van de smartphones leverde Apple fors meer op omdat er meer dure modellen verkocht werden. Dat wijst op de populariteit van de stevig geprijsde iPhone X.

Apple weet de afgezwakte groei van iPhones te compenseren met andere diensten en gadgets

Inmiddels lijkt de groei van het aantal iPhones dat aan de man wordt gebracht wel af te zwakken. Maar Apple weet dat te compenseren door met andere diensten en gadgets te komen, die veel geld in het laatje brengen.

De totale opbrengsten stegen op jaarbasis met 17 procent naar 53,3 miljard dollar. Onder de streep bleef in dit derde kwartaal van Apple’s gebroken boekjaar 11,5 miljard dollar over, tegen een nettowinst van bijna 9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee doen de Amerikanen het beter dan grote rivaal Samsung, die omzet en winst afgelopen kwartaal juist zag afnemen.

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant had last van, wat het omschreef als ‘verzadiging van de smartphonemarkt’. De opkomst van grotere schermen bleek bij Samsung niet genoeg om de markt weer echt in beweging te krijgen. De Koreaanse telefoonmaker voelde de ook de enorme concurrentie van Chinese smartphonemerken als Huawei en Xiaomi.

