Apple biedt excuses aan voor het vertragen van oudere iPhones

De techgigant wil op die manier compensatie bieden aan zijn klanten nadat recent uit een onafhankelijke test bleek dat oudere iPhones minder goed presteren dan eerst. Na een internationale storm van kritiek die daarop de kop op stak, wat onder meer leidde tot rechtszaken in de VS, Frankrijk en Israël, gaf Apple toe dat het software-updates heeft ingezet die oudere toestellen vertragen.

Volgens het Amerikaanse miljardenbedrijf waren die nodig om te voorkomen dat iPhones onverwachts uitvallen. Het gaan dan om de iPhone 6, iPhone 6s iPhone SE en recenter de iPhone 7 en 7+. Voor die laatste twee toestellen had het die update niet gecommuniceerd met zijn gebruikers.

Maar critici van het Apple geloven daar niets van. Velen zijn er van overtuigd dat Apple de prestaties van iPhones terug heeft geschroefd om consumenten er sneller toe te bewegen een nieuw toestel aan te schaffen.

Excuses

In een verklaring over de ophef biedt Apple zijn excuses aan voor de communicatie rond de updates. Het bedrijf stelt dat het nooit zijn producten ‘opzettelijk zou vertragen’ voor financieel gewin. Volgens het Amerikaanse bedrijf is er sprake van een 'misverstand'. “Ons doel is om producten te maken waar onze klanten van houden, en iPhones zo lang mogelijk mee laten gaan is daar een belangrijk onderdeel van.”

Om de golf aan kritiek tegemoet te komen, verlaagt het techbedrijf vanaf eind januari een jaar lang wereldwijd de kosten voor het vervangen van een iPhonebatterij; van 79 naar 29 dollar. Alleen toestellen die zijn verschenen sinds de iPhone 6 komen in aanmerking. Ook wil het bedrijf op korte termijn software uitbrengen die gebruikers laat weten wat de staat van hun batterij is. Hoe de korting er in Europa uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

