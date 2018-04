Apple betaalt zijn 13 miljard belastingschuld terug aan Ierland

Ze zijn het er beiden niet mee eens, maar onder druk van de Europese Commissie hebben Apple en de Ierse regering gisteren een contract getekend. In dat akkoord staat dat Apple in mei begint met het terugbetalen van 13 miljard euro aan achterstallige belasting aan de Ierse fiscus, zo lieten de partijen weten. In september moet het volledige bedrag inclusief rente op een afgeschermde bankrekening staan.

Afgeschermd, want zowel Apple als de Ierse regering zijn van mening dat naheffing die de Europese Commissie oplegt onterecht is. Beide partijen gingen ertegen in hoger beroep en zolang die zaak loopt blijven de miljarden van Apple vrijwel onaangeroerd. Alleen speciaal daarvoor aangewezen investeerders mogen het bedrag beleggen zodat Apple, mocht het in het gelijk worden gesteld, nog enige winst maakt over zijn miljarden. Het hoger beroep kan jaren duren.

Belastingparadijzen In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat Apple 13 miljard aan achterstallige belasting moet betalen aan Ierland. Via dat land wist Apple jarenlang zijn winst vrijwel onbelast door te voeren naar belastingparadijzen. Maar van de enorme belastingaanslag die Apple bijna twee jaar geleden op zijn deurmat kreeg, betaalde het technologieconcern tot nu toe nog geen dubbeltje. Dat is de Commissie, en Eurocommissaris Margrethe Vestager in het bijzonder, een doorn in het oog. Dat Apple nu echt euro’s overmaakt op de Ierse bankrekening zal Brussel zien als een kleine overwinning. In oktober daagde Vestager de Ierse regering nog voor het Europees Hof vanwege nalatigheid. In de ogen van Vestager heeft Apple iedere dag illegaal voordeel op andere bedrijven tot het bedrijf de naheffing betaalt. Volgens het Ierse ministerie van financiën zijn de afspraken met Apple een mijlpaal in de terugvordering van de vermeende staatssteun. “Dit is het grootste fonds in zijn soort dat ooit is opgericht en vanwege de complexiteit hiervan kostte het enige tijd om op dit punt te komen”, zei de Paschal Donohoe gisteren. Apple zei dinsdag te blijven samenwerken met de Ierse regering om de zaak af te handelen.