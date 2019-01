Appen op de fiets kan u voortaan 95 euro kosten

Bronnen bevestigen berichtgeving van het AD hierover. De ministerraad bespreekt het voorstel vrijdag. De daling van het aantal verkeersdoden stagneert, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden toeneemt. Met een reeks maatregelen wil het kabinet dit terugdringen.

Minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen kondigde eind 2017 aan met een verbod op appen op de fiets te komen. Zij vond dat ‘we veel verstandiger moeten omgaan met het gebruik van communicatieapparatuur in het verkeer’.

Sinds 2002 is het al verboden om een telefoon vast te houden in de auto, op brom- en racefietsen en in gehandicaptenvoertuigen met een motor, in 2009 kwam daar de snorfiets bij. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.

In 2017 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde 206 dodelijke fietsers

Het is lastig te zeggen of jongeren de afgelopen jaren roekelozer zijn gaan fietsen, maar dat hun overmatige smartphonegebruik de veiligheid op de weg niet bevordert, is duidelijk. De kans op een ongeluk in het verkeer neemt flink toe als een fietser of automobilist een mobieltje gebruikt, bleek eerder uit Amerikaans onderzoek. In 2017 al trokken organisaties aan de bel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde toen 206 dodelijke ongelukken met fietsers. Dat waren er 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar tijd.

Uit onderzoek bleek toen ook dat driekwart van de Nederlanders voor een verbod op appen op de fiets is. Niet alleen van de 55-plussers wil 90 procent de telefoon op de fiets verbieden, maar ook de helft van de jongeren.

