Apothekers voor de rechter voor miljoenenfraude met medicijndeclaraties

De fraude is zeer omvangrijk. Het fraudebedrag, weliswaar bijeen gesprokkeld in de periode januari 2013 tot en met mei vorig jaar, is vrijwel identiek aan de gehele oogst aan opgespoorde fraude in de zorg in 2016, die was 18.9 miljoen euro.

Lees verder na de advertentie

Dat het bedrag zo hoog is uitgevallen komt doordat het om een zeer groot aantal transacties gaat die werden uitgevoerd via Verenigde Apotheken Limburg (VAL). Deze organisatie van de beide apothekers deed de administratie voor ongeveer 40 apotheken.

Declaraties van medicijnen De verdenking tegen Jef en Jaap P. - de vader staat in de Quote 500 vermeld voor een vermogen van 16 tot 20 miljoen euro - ontstond eind 2015. Verzekeraar VGZ tipte de dienst opsporing van de inspectie SZW dat er bij VAL mogelijk gefraudeerd werd met declaraties van medicijnen voor patiënten. Vorig jaar juni doorzocht de inspectie tien panden in het midden en zuiden van het land. De administratie is doorgeploegd en de vondsten ondersteunden de verdenking dat het tweetal zich schuldig maakte aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Aanwijzingen dat afzonderlijke apotheken de zaak flesten, zijn niet gevonden Het Openbaar Ministerie houdt er overigens rekening mee dat er in deze zaak nog aanhoudingen kunnen plaatsvinden. Aanwijzingen dat afzonderlijke apotheken de zaak flesten, zijn niet gevonden. De fraude werd vermoedelijk geheel door het hoofdkantoor in Maastricht in elkaar gezet.

Preferente en niet-preferente medicijnen Hoe steekt de fraude volgens het Openbaar Ministerie in elkaar? Verzekeraars geven apothekers aan welke medicijnen in zijn geheel worden vergoed. Dat zijn de zogeheten 'preferente' medicijnen. Daartegenover staan de 'niet-preferente' medicijnen, pillen en zalfjes die de verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoed. De aanklacht is nu dat Jef en Jaap P. met hun organisatie VAL preferente medicijnen declareerden bij de verzekeraars, terwijl hun cliënten de apotheek uit liepen met medicijnen waarvoor ze wel degelijk een deel van de rekening moesten betalen. De beide verdachten, vandaag niet voor commentaar bereikbaar, hebben steeds volgehouden onschuldig te zijn. Omdat misdaad niet mag lonen, heeft het Openbaar Ministerie al beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed van vader en zoon. Het zou gaan om huizen in Maastricht, Meerssen en Vaals alsmede stukken land van vader Jef P. Apothekers staan zeker niet vaak in de rechtszaal. En als ze al voor moeten komen dan is dat in vrijwel alle gevallen voor de fraudegevoelige declaraties. Begin dit jaar werd voor de rechtbank Rotterdam nog een apotheker veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. Hij declareerde voor bijna 900.000 euro aan HIV-medicijnen. In zijn declaraties gaf hij aan het medicijn te hebben verstrekt aan onverzekerde vreemdelingen. Dat was in de praktijk niet het geval. Hij vond de fraude zo makkelijk dat hij deze vorm van inkomsten verkoos boven het aangaan van een lening voor de verbouwing van zijn apotheek.