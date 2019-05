APG trekt loon mannen en vrouwen gelijk

Onder de 3000 medewerkers van APG zijn 960 vrouwen. Niet allemaal bleken ze minder te verdienen: 87 procent deed wat salaris betreft niet onder voor de mannelijke collega’s. Voor de overige 13 procent gold dat wel. Zij kregen gisteren een brief met daarin de mededeling dat ze per 1 juni meer salaris krijgen.

APG zegt te staan voor gelijk loon voor gelijk werk. Vanaf nu let de organisatie er daarom op dat het loonverschil er in de toekomst niet opnieuw insluipt, aldus Marloes Sengers, directeur HR. “Het verschil in beloning wordt door ons duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers.”

Volgens FNV krijgen vrouwen in Nederland voor hetzelfde werk 15,5 procent minder betaald dan mannen. Omgerekend naar werkdagen betekent dat dat een vrouw de laatste twee maanden van het jaar niets betaald krijgt, aldus de vakcentrale, die pleit voor strengere wetgeving om bedrijven te verplichten mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk gelijk te betalen.

