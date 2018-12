Antoinette de Jong is opnieuw de beste op een intrigerende 3 kilometer

De 3 kilometer is een van de fascinerendste afstanden binnen het vrouwenschaatsen, en dat bleek ook vanmiddag. Met vier schaatssters binnen 1.3 seconden is de afstand nu al een van de meest intrigerende races van het weekend. Antoinette de Jong is de vrouw die er vooralsnog net even bovenuit steekt. De Jong (23) was twee weken geleden nog onder de 4 minuten gedoken, een voor Thialf bijna niet te slechten tijdsbarrière. Dit keer zat ze er niet ver vanaf. “Mensen verwachten nu wel wat van mij. Ik verwacht ook wat van mezelf.”

De Jong rijdt dit jaar bij Jumbo-Visma, en niet langer in de ploeg met Ireen Wüst. Ze voelt zich daardoor een stuk beter . Als collega’s kunnen De Jong en Wüst goed met elkaar omgaan, maar ze zijn geen vriendinnen. De Jong maakte daar vorig jaar geen geheim van. Ze vond het moeilijk om in een ploeg te zitten waarin Wüst op plek 1 stond. Ze kon zich wel ontwikkelen, maar moest ook mee in de plannen die voor de topvrouw werden gemaakt. Een nieuwe omgeving werkt ‘verfrissend’, zei ze dit seizoen al.

De ‘afvaller’ op de 3 kilometer deze keer, althans de vrouw die vierde werd, was niet eens zo heel vreemd Esmee Visser, ook al had zij in het voorseizoen twee wereldbekerwedstrijden gewonnen. Voor dit toernooi werd ze alleen ziek, waardoor ze op haar minst favoriete lange afstand toch tekort kwam. Het verhinderde haar niet een rit later ploeggenoot Wüst vooruit te schreeuwen.

Rotkind

Of het geholpen had of niet, maar Wüst (32) reed zich naar de tweede plek. Carlijn Achtereekte (28) werd derde, wat na haar matige voorseizoen opmerkelijk mag worden genoemd. Terwijl haar ploeggenoten wereldbekers reden in Japan, reed de olympisch kampioene in Haarlem de Kraantje Lek-trofee. Het was het lot voor iemand die niet goed in vorm was toen de tickets voor de eerste wedstrijden werden verdeeld.

Niet altijd de leukste periode, maar ook daar moet je soms doorheen, vond ze. In Italië, waar de ploeg op trainingskamp was, kon ze weer aansluiten in de vrouwentrein van Jumbo-Visma. In Heerenveen bleek dat ze in ieder geval weer goed genoeg was voor snelle tijden. Het had nog beter kunnen zijn, als ze niet was gehinderd bij een kruising. Ze bleef staan, kon het zuur in haar benen naar de achtergrond dringen en schaatste zich toch naar het podium. “Inmiddels vindt Jac (Orie, red.) me een rotkind, ofzo haha. Waarom dat woord? Omdat ik het toch elke keer weer flik.”

Naast de afstandstitels en de WK-tickets waren ook plekken te verdienen voor het Europees Kampioenschap allround in Collalbo, half januari. De drie die vanmiddag op het podium stonden, mogen ook voor vier afstanden naar Italië. Voor allen een extra bonus.