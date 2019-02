Antoinette de Jong grijpt weer mis: ‘Verschil tussen goud en zilver was twee keer aanzetten’

Op een bankje op het middenterrein van de ijsbaan in Inzell zag Antoinette de Jong donderdagavond goud op de WK afstanden uit haar handen glippen. Hoe ze zich voelde, werd weerspiegeld in haar lichaamshouding. Nadat ze eerst haar schaatsen had drooggeveegd met een handdoek waar haar naam op stond, verschool ze al overdwars zittend op een bankje haar hoofd achter haar linkerarm. Het was alsof ze wegdook voor iedereen.

Toen ze weer opkeek, hingen de mondhoeken naar beneden en stond de kaak strak. De ogen gericht op oneindig, de armen gekruist. Ze stond niet meer eerste en wist dat ze het ook niet meer zou worden. Voor het einde van de rit pakte ze al haar tas, zwaaide die op de rug en wilde al weglopen. Helaas, dat kon niet. Ze moest nog naar de podiumceremonie.

Martina Sáblíková, al vier keer eerder wereldkampioen, was de boosdoener voor De Jong. Zij won de 3 kilometer op het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar. Het verschil met De Jong was uiteindelijk een halve seconde. De Russische Natalia Voronina won brons. De andere Nederlanders, Carlijn Achtereekte en Ireen Wüst, werden respectievelijk vierde en vijfde.

Na afloop in de catacomben zocht De Jong (23) op allerlei manieren naar positieve punten. Ze was de beste Nederlander, ze werd al twee keer derde op de WK afstanden en nu eens tweede.

Maar eigenlijk was ze veel teleurgestelder dan dat ze liet zien. Want tweede worden, dat is ‘gewoon waardeloos’. Helemaal omdat het verschil zo klein was. “Een halve seconde. Dat is twee keer aanzetten.”

Teamsprint Voor De Jong was de 3 kilometer haar beste kans deze week, zo wist ze zelf. Bovendien had ze zichzelf goede kansen toegedicht, zeker na haar gewonnen wereldbekerwedstrijd in Heerenveen in december en het eveneens gewonnen Europees kampioenschap allround in Collalbo half januari. Daar had ze bovendien Sáblíková nog verslagen op de 3 kilometer. In Inzell werd het zilver. Voor goud waren eerder op de dag de twee Nederlandse sprintploegen verantwoordelijk op het nieuwe onderdeel teamsprint. Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit bleken een gouden trio, evenals bij de mannen Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Kai Verbij.

