Antillen zetten zich schrap voor orkaan Irma

Vissers hebben hun boten op de kant gehaald, vluchten zijn geannuleerd, operaties in ziekenhuizen uitgesteld en ook de kranten sluiten hun deuren. Scholen en overheidsdiensten zijn vanaf vanochtend gesloten en vanaf 20.00 uur 's avonds (lokale tijd) geldt een avondklok. De overheden willen dat zoveel mogelijk mensen binnen zijn als de orkaan de eilanden bereikt. Veel inwoners slaan water, voedsel en batterijen in. Alleen al in Sint Maarten zijn elf schuilkelders klaargemaakt.

Orkaan Irma is inmiddels opgeschaald tot categorie 5. Dit is de zwaarste categorie en geeft aan dat er windsnelheden tot 280 kilometer per uur bereikt kunnen worden. Naar verwachting bereikt de orkaan woensdagmorgen rond 08.00 uur (onze tijd) Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Daarna trekt Irma verder naar het westen; langs of óver Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba. Waarschijnlijk zal de orkaan de komende dagen categorie 4 of 5 blijven.

Militairen Vanuit Curaçao en Aruba zijn bijna 100 Nederlandse militairen vertrokken naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ook vertrekken twee schepen van de Marine vanaf Curaçao en Aruba om na het passeren van Irma extra militairen en hulpgoederen af te leveren. Nederland heeft hulp aangeboden, ook om eventuele schade na het overtrekken van de orkaan te verhelpen. In het verleden is al geïnvesteerd in het orkaanbestendig maken van de eilanden, zodat de schade zo veel als mogelijk meevalt. Zo zijn veel elektriciteitsleidingen ondergrond gelegd en zijn rampenplannen verbeterd. De Verenigde Staten werden vorige maand getroffen door orkaan Harvey, die onder meer in de staat Texas naar schatting 180 miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt. Harvey was vlak voor hij de kust bereikte uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie.

