Antibiotica-resistentie stabiel, maar risico op uitbraken neemt toe

Het aantal resistente bacteriën dat infecties kan veroorzaken bij mensen is in Nederland het afgelopen jaar stabiel gebleven. Bij dieren is het aantal resistente bacteriën verder gedaald.

Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN over antibioticagebruik en -resistentie bij mensen en dieren in Nederland. Ondanks dit positieve nieuws is alertheid geboden, waarschuwen de onderzoeksgroepen waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Bioveterinary Research en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Wereldwijd neemt het aantal resistente bacteriën toe. Als steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica wordt het op den duur moeilijker om infecties te behandelen. Dan kan iemand met een ‘gewone’ blaasontsteking, nu eenvoudig te behandelen, toch ernstig ziek worden. Vooral mensen met een lage weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, lopen een groter risico bij antibiotica-resistentie.

Vaker uitbraken resistente bacteriën In Nederland is het aantal antibiotica-resistente bacteriën het afgelopen jaar weliswaar stabiel gebleven, dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, waarschuwen de onderzoekers. Zo waren er incidenteel vaker uitbraken in zorginstellingen van resistente bacteriën die als laatste redmiddel worden gebruikt. Sabine de Greeff, onderzoeker bij het RIVM: “Voor sommige resistente bacteriën kunnen we nog een bepaald soort antibiotica inzetten als laatste redmiddel, maar de bacteriën in deze instellingen bleken hier ook resistent tegen.” De onderzoekers verwachten dat deze uitbraken zich in de toekomst vaker zullen voordoen. “We zien dat resistente bacteriën wereldwijd vaker voorkomen, waardoor de kans dat iemand er besmet mee raakt groter wordt.”

Dieren Bij dieren in de veehouderij nam het aantal resistente bacteriën het afgelopen jaar af, vooral bij vleeskuikens en varkens. Antibiotica-resistentie bij dieren daalt al jaren. Ten opzichte van 2009 is het antibioticagebruik afgenomen met 64 procent. Deze sterke daling komt doordat de veehouderijsector in 2011 maatregelen nam om het gebruik van antibiotica te beperken. Hoe minder gebruik van antibiotica, hoe minder resistentie, blijkt namelijk uit onderzoek. De daling van antibioticaresistentie in de veehouderij verkleint de kans dat mensen via het milieu of het eten van vlees in aanrakingen komen met resistente bacteriën.

