Anti-software gereed voor helft alle ransomware

Sinds 2012 waren zij een simpele prooi voor gemakkelijk en snelverdienende criminelen die computers op slot gooiden met zogeheten ransomware en vervolgens geld vroegen om de weg naar het innerlijk van de pc terug te vinden. De laatste maanden maakten de aanvallen van WannaCry en NotPetya nog maar eens duidelijk hoe schadelijk de ransomware is.

Lees verder na de advertentie

Voor de slachtoffers is er hoop. Inmiddels hebben meer dan honderd partijen, privaat maar ook publiek, de koppen bij elkaar gestoken en zijn er inmiddels 54 zogeheten decryptietools gemaakt voor 104 varianten van de ransomware. Dat is de oogst van het No More Ransom-initiatief dat gisteren precies een jaar geleden is opgericht door de Nederlandse Politie, Europol, McAfee en Kaspersky Labs. De site van No More Ransom is intussen bezocht door 1,3 miljoen mensen. De gratis tools die via 9 aanbieders beschikbaar zijn, zijn er nu in 26 talen. Recent zijn er tools in onder meer het Bulgaars, Chinees, Noors, Zweeds en Thais bij gekomen.

Zeker meer dan 28.000 computersystemen zijn uit de klauwen dan de ransomware gered. Vermoedelijk zijn dat er veel meer. De partners van No More Ransom hebben zich nog niet echt over de statistiek bekommerd en zijn vooral aan de slag gegaan met de tegenwapens.

Onder de nieuwe partners zitten naast kennisinstellingen, banken en softwarebedrijven ook vier nieuwe politie-korpsen. Het is een bont gezelschap: de politie van Iran, Hong Kong, Griekenland en Tsjechië. Maar met een pc in nood kijk je niet wie je de helpende hand reikt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.