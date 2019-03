Anti-rooklobby wil toch samenwerken met longartsen Wanda de Kater en Pauline Dekker

De onrust onder partners van de Alliantie Nederland Rookvrij over het bestuursbesluit twee longartsen uit de organisatie te zetten houdt aan. De deelnemers in de alliantie waren er vooraf niet over geïnformeerd. Donderdag geeft het bestuur verontruste partners een toelichting tijdens een ‘inloopbijeenkomst’, aldus een e-mail aan de achterban. “Wij merken en begrijpen dat er bij u vragen, onduidelijkheden, maar ook zorgen leven.”

De longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker zijn weggestuurd omdat ze zich niet zouden houden aan de strategie van de Alliantie Nederland Rookvrij. Ze worden door die alliantie als te activistisch gezien. Het tabaksdossier moet langs diplomatieke weg en ‘met een positieve insteek’ in Den Haag worden bepleit, vindt voorzitter Floris Italianer. Hij is directeur van de Nederlandse Hartstichting.

“Het proces rond de beëindiging van de partnerovereenkomst verdient geen schoonheidsprijs”, schrijft Susanne Katus, directeur van de alliantie, zaterdag in een mail aan de partners. Katus is voormalig directeur toezicht en handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit en net een maand in dienst bij de alliantie. “Ook voor ons zijn mensen als Pauline en Wanda onmisbaar.”

Katus schrijft ook dat ze blij is dat partners hebben aangeboden te willen meedenken over vormen van samenwerking tussen de longartsen en de alliantie. Eerder liet een woordvoerder van de alliantie weten dat de organisatie niet zal terugkomen op de beslissing de beide longartsen de deur te wijzen.

Dappere dokters

In een open brief maakte afgelopen week de Nederlandse Vereniging voor Oncologie, de koepel van 27 beroepsorganisaties van kankerspecialisten, bezwaar tegen ‘het monddood maken van de twee dappere dokters’. De vereniging bood de alliantie bemiddeling aan. “Het besluit van het KWF en de alliantie om twee ervaren en succesvolle kankerbestrijders buiten te sluiten zet kwaad bloed bij medische professionals en kankeronderzoekers”, aldus secretaris Lukas Stalpers in de brief. Stalpers is hoogleraar en radiotherapeut/oncoloog in het AMC in Amsterdam.

Direct na het bekend worden van de maatregel zegde Ksyos, een organisatie die zorgverleners en patiënten aan elkaar koppelt, uit protest het partnerschap op. Ksyos staat inmiddels al niet meer in de lijst van partners. De vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, uitgever van het gelijknamige medisch tijdschrift, schreef een boze brief aan het alliantiebestuur. De vereniging beslist later over het al dan niet voortzetten van het partnerschap.

De website TabakNee van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Te activistisch, vindt de Alliantie Nederland Rookvrij © x

KWF Kankerbestrijding trok onlangs de subsidie aan de longartsen in. Met dat geld financierden De Kanter en Dekker onder meer de kritische website TabakNee. KWF is samen met de Hartstichting en het Longfonds initiatiefnemer van de Alliantie Nederland Rookvrij. De brief waarin het partnerschap van de stichting van de longartsen eenzijdig werd beëindigd was mede getekend door KWF en het Longfonds.