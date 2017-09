Anti-islam-activiste bedankt moslimgroep: dankzij hen mag ze reclame maken voor haar film

De film, waarvan de titel verwijst naar de laatste woorden van Theo van Gogh, heet; ‘Can’t we talk about this?’. De woorden: ‘Kunnen we er niet over praten?’, zouden de laatste woorden van Van Gogh zijn geweest op 2 november 2004, toen hij in Amsterdam door een moslimfanaticus werd vermoord.

In de film van Geller zijn interviews te zien met onder meer de Nederlandse politicus Geert Wilders en de voormalig Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali. Pamela Geller, die in Amerika een felle strijd voert tegen de politieke islam is al jaren ideologisch bevriend met Geert Wilders. Wilders hield bijvoorbeeld een toespraak bij een door Geller georganiseerd protest in New York op 11 september 2010, de dag dat zich negen jaar eerder twee burgervliegtuigen in de Twin Towers boorden. Wilders en Geller protesteerden toen tegen een moskee die in de buurt van Ground Zero zou worden gebouwd.

Pamela Geller is al jaren verwikkeld in een felle strijd met het metrobedrijf van New York. Zij wil graag op bussen en in metrogangen advertenties plaatsen voor haar anti-islamboodschap, maar die worden keer op keer geweigerd. Ze ging er een aantal keer om naar de rechter, maar het uiteindelijke resultaat was dat de metrobazen in 2015 een algemeen verbod op politieke boodschappen instelden.

Protest van moslimsorganisatie Maar deze week kan Geller toch reclame maken voor haar nieuwe film, die later deze week op Vimeo zal verschijnen. Dat komt doordat de metro-autoriteiten hun verbod op politieke films moesten herzien nadat een moslimorganisatie daartegen had geprotesteerd. De uitspraak waardoor Geller nu wel kan adverteren stamt al uit 2015, toen een groep komieken groen licht kreeg om zijn relativerende boodschappen over moslims op te hangen. Advertenties als : ‘de waarheid over moslims: ze hebben geweldige recepten voor omelet’ mochten na een aanvankelijke weigering toch verschijnen. Gisteren bedankte Pamela Geller deze moslims op Twitter. Ook op de rechtse website Breitbart.com schreef ze een bijdrage waarin ze hen opgetogen bedankt. “Omdat zij met succes wisten te claimen dat hun film niet politiek was, is de mijne dat ook niet. Ik kan alleen maar thank you zeggen.” Haar nieuwe film is naar verwachting overigens niet minder kritisch op de islam.

