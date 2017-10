Anoniem hout interesseert me niet, zegt de ambachtelijke muziekdoosjesmaker

In de houtwerkplaats van Rob de Looff (41) hangt een onbewerkte dikke plank met de poëtische aanwijzing ‘Goudenregen nog niet droog’. Eronder liggen stapels gezaagde en geschuurde stroken hout, zorgvuldig gecategoriseerd in een houten stellingkast. Elke stapel heeft een etiketje - kers, populier, honingboom, taxus, iep, plataan, christusdoorn, meelbes - boven elke groep bomen hangt een stadsnaam: Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Amersfoort.

De Looff strijkt met z’n hand over één van de bewerkte plankjes. “Dit is een oude beuk uit Artis die op de apenkooi was gevallen.” Hij wijst naar een ander stapeltje: “Een iep uit 1776 uit het Moreelsepark in Utrecht. Toen die werd geplant, bestond het park nog niet, het gebied lag zelfs buiten de stadsmuren.” De Looff gebruikt alleen stadshout, afkomstig van bomen die door de gemeente zijn gekapt omdat ze ziek zijn, omgewaaid, of moesten plaatsmaken voor gebouwen. Hij gaat ervoor naar speciale stadshoutleveranciers - “anoniem hout interesseert me niet”. Van elk stuk hout weet De Looff waar de boom stond, soms kent hij er ook het levensverhaal van.

Mijn doosjes zijn een ode aan de vogels, de musici van de bomen

De esdoorn is zijn lievelingsboom. “Bomen zijn als edelstenen: eerst zijn het grove brokken, na eindeloos polijsten tonen ze hun schoonheid. De esdoorn kun je heel mooi glad schuren: het oppervlakte krijgt dan haast een 3D-effect, alsof je in het hout kunt kijken.” Minstens zo belangrijk: De Looff houdt van de klank van de es. Elk strookje hout wordt in zijn handen uiteindelijk een muziekdoosje: een klein gladhouten kistje met een opdraaimechaniekje en een roodborstje op het deksel. “Een ode aan de vogels, de musici van de bomen.”