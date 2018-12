Annet Weber kwam voor een looptest toen er opeens iemand riep dat het ziekenhuis failliet was

Annet Weber (38) was in het ziekenhuis in Lelystad op 25 oktober, voor een looptest. Het zuurstofgehalte in haar bloed werd gemeten tijdens inspanning. Twee verpleegkundigen liepen met haar mee door de gang van het ziekenhuis. Aan het eind van de test rende een andere medewerker de gang op, die hardop riep dat het ziekenhuis failliet was. “Het was of er een bom afging”, zegt Weber.

Haar verbijsterde begeleiders wisten daarna even niet meer of het die dag nog zou lukken haar te bellen over de uitslag van de test, zoals de bedoeling was. ’s Avonds om half zeven belde haar longarts, hoorbaar geëmotioneerd. “Ik heb haar bedankt, dat ze me toch nog iets liet weten. En haar veel sterkte gewenst. Het is een geweldig mens. Geen idee of ze er nu nog werkt.”

Onzekerheid 2018 was het jaar van twee ziekenhuisfaillissementen. Patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen (hoofdlocatie MC Zuiderzee in Lelystad, poliklinieken in Dronten, Emmeloord en op Urk) en MC Slotervaart (Amsterdam) wisten van de ene op de andere dag niet meer hoe hun behandeling verder zou gaan. Soms zaten ze tijdelijk zonder specialist, en zonder medicijnen. Voor velen is de situatie minder acuut. Zij hebben, net als Weber, alleen te maken met een hoop onzekerheid. Het Slotervaart ging dicht, de IJsselmeerziekenhuizen maken in maart een doorstart en draaien tot die tijd zo goed mogelijk door. Weber belt iedere week, maar ze weet nog steeds niet wanneer ze weer terecht kan. Eigenlijk zou ze al een week na haar looptest terug moeten komen, om te evalueren of haar nieuwe luchtwegmedicijn voldoende werkt. Ze blijft die puffer voorlopig maar gebruiken. “Ik sta op een wachtlijst. Als ik in januari nog niets gehoord heb, dan moet ik weer bellen.” Ze verzucht: “Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Alles wat ik nu weet, weet ik via de media. We worden niet geïnformeerd.”

Herseninfarct Weber, moeder van vier kinderen tussen 9 en 19, is al jaren vaste klant van het ziekenhuis. “Cardiologie, neurologie, de longpoli, dermatologie, ik heb ze allemaal gehad”, vertelt ze in haar huis in Lelystad. In de hoek staat een groot aquarium zonder vissen. Ze heeft het net opnieuw ingericht. “De vissen zitten nog in bakkies.” Weber kreeg in 2014 een herseninfarct en in 2016 een hartinfarct. Het heeft te maken met stollingsproblemen in haar bloed. “Het kan me ieder moment opnieuw gebeuren”, zegt ze. “Ik probeer er niet teveel aan te denken.” Het Zuiderzee is een gemoedelijk ziekenhuis, zegt Weber. “Ik blijf altijd lol maken, ook als het slecht met me gaat. Het personeel in Lelystad heeft gevoel voor humor. Ik heb ook wel eens in Amsterdam gelegen, daar was het personeel zakelijker.” Het personeel had het te druk voor grapjes, denkt ze. Toch heeft ze geen emotionele band met MC Zuiderzee. Ze vindt het wel belangrijk dat het zo dichtbij is. Buitenshuis is ze aangewezen op een scootmobiel, dus voor een afspraak naar een ander ziekenhuis reizen is een hoop gedoe. Dat het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal de poliklinieken in het Zuiderzee nu een doorstart geeft, betekent dat ze voor veel controle-afspraken straks gewoon weer in Lelystad terecht zal kunnen. Maar opgelucht is ze niet. “St Jansdal zit financieel ook in de gevarenzone. Wat als zij ook omvallen?” Het geeft haar bovendien een onveilig gevoel dat er geen volledige spoedeisende hulp meer is in Lelystad. “Bij mijn hartinfarct werd ik hier in het ziekenhuis gestabiliseerd, en daarna naar Amsterdam gebracht. Waar moet ik nu gestabiliseerd worden?”, vraagt ze zich af. “Soms zou ik Mark Rutte wel een stukje van mijn kwalen willen geven, en hém dan 45 minuten willen laten reizen voor hulp.”

IJsselmeerziekenhuizen zoeken contact met patiënten Een woordvoerder van de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen meldt dat alle patiënten die op korte termijn afspraken hadden staan, zijn geïnformeerd over het vervolg van hun behandeling. Het ziekenhuis legt op dit moment contact met iedereen die pas op langere termijn naar het ziekenhuis hoeft. ‘Vanwege de enorme tijdsdruk’ is dat nog niet in alle gevallen gelukt. De laatste patiënten van MC Slotervaart zijn kort voor de kerst per brief naar andere ziekenhuizen verwezen.

