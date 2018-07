Annemiek van Vleuten wint twee dagen na de Giro ook nog La Course

De afgelopen twee weken waren roze, maar vandaag werd het ook een beetje geel voor Annemiek van Vleuten. Ze won twee dagen na de Ronde van Italië ook La Course, de eendaagse ‘vrouwenversie’ van de Tour de France in Le Grand Bornand. Op het laatste moment, in de laatste vijftig meter, stak ze Anna van der Breggen nog voorbij.

Ze kreeg er geen gele trui voor, maar om live op televisie te winnen voor de ogen van de hele wereld maakte Van Vleuten (35) meer dan trots. Op zichzelf, maar ook op het vrouwenwielrennen. Ze had genoten van de mogelijkheid om op televisie te kunnen laten zien hoe mooi haar sport is. “Dat maakt me wel trots.”

Van Vleuten had nog maar net haar hoofddoel van het jaar bereikt, de door haar gewonnen Ronde van Italië. Acht uur lang zat ze maandag in een auto om de oversteek van Italië naar Frankrijk te maken. Bovendien had ze haar Giro-zege gevierd tijdens een groots diner met de hele ploeg waarbij een goed glas wijn en champagne werd geschonken. De overwinning was groots, de vreugde ook.

Sneller dan veel mannen

Hoe goed Van Vleuten in de Giro Rosa was, bleek vooral door haar uithaal op de gevreesde Monte Zoncolan, een van de steilste beklimmingen van Europa. Ze reed er sneller dan veel mannen deden, toen de klim in hun Ronde van Italië in mei zat. Ze eindigde mede daardoor in het klassement ruim vier minuten voor de nummer twee, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman.

Van die inspanningen in Italië was ze al hersteld in Frankrijk, ook al was ze ‘niet helemaal kapot’ uit de Giro gekomen. Vandaag vocht ze op de beklimming en in de afdaling van de Col de la Colombière een verbeten gevecht uit met landgenote Anna van der Breggen, die de Giro niet had gereden.

Van der Breggen had bergop zeven seconden voorsprong, in de afdaling ook nog, maar in de laatste vijfhonderd meter stortte ze in. Een klein ‘hupsje’ vlak voor de finish kostte haar de zege. Voor haar ging het te steil, voor Van Vleuten voelde dat nog als vlak, zo kort na de Zoncolan.