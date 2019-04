Annemiek van Vleuten baalde al tijdens de Ronde van Vlaanderen: ‘Er werd te afwachtend gekoerst’

Drie auto’s stopten vorige maand op Tenerife omdat ze een vrouw volledig kapot langs de kant van de weg zagen staan. Of het wel goed ging, was drie keer de vraag. Ja hoor, antwoordde Annemiek van Vleuten. Het was ‘slechts’ een intervaltraining waar ze van moest bijkomen. Oefeningen die er gisteren toe leidde dat ze tweede werd in de Ronde van Vlaanderen. De Italiaanse Marta Bastianelli versloeg de Nederlandse in de eindsprint. De Deense Cecilie Ludwig werd derde.

Van Vleuten deelde die ervaring van Tenerife zelf op Twitter, bijna tweeënhalve week geleden. Dat zij alweer zo diep kon gaan, is bijzonder. Een half jaar geleden werd ze na een onhandige val op het wereldkampioenschap in Innsbruck na afloop in een rolstoel weggereden. Ze bleek haar knie te hebben gebroken nadat ze op een vluchtheuvel reed. Ze stond maanden aan de kant.

Mannentraining

Pas begin dit jaar begon ze weer echt met fietsen op de weg. Op Tenerife trainde ze lang en hard, schreef ze op haar eigen blog. Eerst op trainingskamp met onder andere Marianne Vos, later had ze het voordeel dat ze mee kon trainen met renners van de mannentak van haar ploeg Mitchelton-Scott.

Zo reed ze onder meer met de broers Yates, van wie Simon vorig jaar de Vuelta won. Er moest wel een extra volgauto mee omdat Van Vleuten bergop toch wel moest lossen, maar over het algemeen kwamen de trainingen naar de vulkaan Teide haar alleen maar van pas.

Acht jaar na haar zege in Vlaanderen, zondag dus, was ze vanwege haar voorseizoen een van de favorieten Annemiek van Vleuten

De intervaltraining waarin ze gesloopt aan de kant van de weg belandde was haar laatste voorbereiding op de Ardennenklassiekers die komen. Maar al eerder had ze er baat bij. Succes volgde namelijk al in maart in Italië, toen ze op de gravelwegen van Toscane de Strade Bianchi won. Het was een eerste teken van een rentree op haar niveau, waarmee ze vorig jaar dertien keer won.

2019 begon zo voor haar alsof er eigenlijk niets veranderd was. Nou ja, ze was in vorm in het voorjaar, iets wat normaal gesproken niet haar doel is. Ze legt haar doelen meestal later, zoals vorig jaar bijvoorbeeld de gewonnen Giro Rosa of de WK.

Vlaanderen? Nee, dat is niet de belangrijkste wedstrijd. Vorig jaar werd ze nog wel derde in de Ronde van Vlaanderen, die ze in 2011 al eens won. Destijds was het haar doorbraak. Toch was ze acht jaar na die zege, gisteren dus, vanwege haar voorseizoen wel een van de favorieten. Helemaal omdat grote concurrente Anna van der Breggen nog verstek liet gaan na de door haar gewonnen Cape Epic, een van de beroemdste mountainbikeraces ter wereld.