Anna van der Breggen schaart zich tussen rijtje illustere Flandriens

Eentje die zich mag meten met Flandriens als Briek Scholte, Johan Museeuw en na zondagmiddag ook Niki Terpstra.

Lees verder na de advertentie

Tussen de schoolgebouwen in Oudenaarde stak een gure wind op. Van der Breggen trok de kraag van haar dikke wielershirt op. Met een rillend lichaam wachtte de 27-jarige alleskunner haar beurt af bij de dopingcontrole. Het was de onwelkome bonus voor het winnen van een klassieker.

Zittend in een hoekje van een klaslokaal zag een verdwaalde fan haar kans schoon. “Even een fotooke trekken” zei de vrouw van middelbare leeftijd. “Dat meiske zit daar toch maar alleen. “ Van der Breggen schikte zich gedwee in haar rol van object.

Tijd om te praten over wat haar bezielde, had Van der Breggen genoeg. Als je met nog bijna dertig kilometer en drie helse kasseienklimmen te gaan hebt, besluit om alles schroom van je af te werpen dan vraagt dat om uitleg.

Iemand moest het spel openen. Dus toen heb ik mij maar vrijwillig aangemeld Anna van der Breggen, wielrenster

“Iemand moest het spel openen. Dus toen heb ik mij maar vrijwillig aangemeld”, zei Van der Breggen met een veel betekende grijns. De kopvrouw van Boels-Dolman is in vorm. Dat bewees zij een paar weken eerder in een verregende editie van de Italiaanse gravel-klassieker Strade Bianche. Ze overwon alles inclusief de barre condities.