Anna van der Breggen is oppermachtig in Amstel Gold Race

De 26-jarige Nederlandse was oppermachtig in het golvende Zuid-Limburgse landschap. Van der Breggen trok op iets minder dan zeven kilometer voor de finish de kopgroep aan stukken. Nergens boog ze, niet op de Cauberg en niet op het slopende vals plat naar Berg en Terblijt. Het zag er makkelijk uit, Van der Breggens solo naar de finish. “Maar dat was het niet”, gaf zij toe. “Het is voor onze ploeg met zijn Limburgse sponsoren een thuiswedstrijd. Wij wilden mede daarom hier heel graag winnen.”

Reclame Anderzijds was Van der Breggens doel reclame maken voor het vrouwenwielrennen. Tussen 2001 en 2003 werden drie edities verreden waarna de koers van de kalender verdween. Na stevig lobbywerk onder meer van haar zelf keerde de Gold Race voor vrouwen dit jaar weer terug. “Wij rensters hebben dit allemaal nog nooit meegemaakt. Dit is zonder discussie een hele grote wedstrijd. Dat wij nu op hetzelfde podium als de mannen kunnen acteren is pure winst.” Van der Breggen ervoer bij de start in Maastricht de druk zoals de generatie Dekker-Boogerd die twee decennia geleden voelde toen de natie niets minder dan een zege eiste. Bij de mannen zijn de verwachtingen inmiddels verwaterd. Zo niet bij de vrouwen die wereldwijd de toon zetten. Van der Breggen: “Je voelt aan alles dat de spanning bij je toeneemt. Die massa bij de start, het heeft iets extra’s.” Van der Breggen kende een tegenvallend voorjaar vanwege ziekte. De Olympische kampioen is weer terug op het niveau waar ze graag wil zijn. Niets te laat, merkte ze op.” Er komen nog twee mooie koersen aan.” Woensdag de Waalse Pijl die ze al twee keer won. En zondag de eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik. “Dat zou heel erg mooi zijn.”

