Anna van der Breggen en Alejandro Valverde domineren het wielrennen

Van der Breggen en Valverde trokken op de erbarmelijk slechte straten van de Luikse voorstad Ans de lijn van afgelopen week door. De 27-jarige Nederlandse net iets langer dan de Spanjaard. Valverde strandde vorige week in de Gold Race op een teleurstellende negentiende plek.

Van der Breggen schreef zonder noemenswaardig verzet de tot leven gewekte vrouweneditie op haar almaar uitdijende lijst met zeges bij. Woensdag stonden beiden samen op het podium in de Waalse Pijl. Het ontlokte Van der Breggen de fijnzinnige opmerking dat het hier hun jaarlijkse date betrof.

Een gedeeld podium zat er in Luik niet in. De organisatie wilde ruim baan voor de mannen en schoof de ceremonie met Van der Breggen tot vlak na haar aankomst in Ans. Het deed niets af aan haar verbouwereerdheid over drie opeenvolgende klassiekers. "Het had mijn week moeten worden, maar drie overwinningen had ik niet verwacht. Op dit moment betekent het alles voor me." De kopvrouw van Boels-Dolman behoort met Philippe Gilbert en Davide Rebellin tot het illustere rijtje van winnaars van de drieluik. Valverde kwam in de Gold race nooit verder dan een paar tweede plekken.

Het zijn koersen die Valverde nooit zal rijden. In Luik komt zijn explosiviteit beter tot zijn recht, toonde de ranke klimmer vandaag andermaal aan. Hij neutraliseerde met paar trapomwentelingen de ultieme aanval van Daniel Martin in de laatste honderden meters. Het schonk de Spanjaard genoeg tijd om zijn vingers in de lucht te steken als eerbetoon aan de zaterdag overleden renner Michele Scarponi. "Deze is voor Michele. Hij was een goede vriend van mij. De wetenschap dat hij er niet meer is, doet heel erg pijn. Ik zal hem missen." Valverde schonk zijn prijzengeld aan de weduwe van Scarponi.

Over Eddy Merckx gesproken. De Olympisch kampioene van Rio de Janeiro kreeg een brede glimlach op haar gezicht toen de parallel met 'de Kannibaal' werd getrokken. Het is een oneerlijke vergelijking. Merckx reed zo'n beetje alle koersen die hij op zijn pad trof. De kalender voor vrouwen groeit weliswaar ieder jaar maar grote koersen als Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo ontbreken nog steeds.

De Spanjaard komt beter uit de verf in de Ardennen. Hij won Luik voor de vierde maal, de Waalse Pijl zelfs vijf keer. Het zijn Merckxiaanse aantallen. Hij werd gisteren dan ook gevraagd of zijn doel wordt het record van de Belg breken. "Het is een droom. Maar makkelijk zal het niet zijn", zei de 36-jarige Spanjaard die morgen jarig is en voor wie de jaren straks eerder een beperking dan een voordeel zijn.

Doping

Beiden delen, of beter deelden, nog een andere geschiedenis. De namen van zowel Valverde als Scarponi doken in 2006 op in Operación Puerto, een van de grootste blootgelegde dopingnetwerken. Valverde werd in tegenstelling tot zijn Italiaanse vriend nooit betrapt op doping. Hij kreeg desondanks in 2010 met terugwerkende kracht een schorsing van twee jaar opgelegd omdat sommige geconfisqueerde bloedzakken Valverdes bloed en epo bevatten. Valverde houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij onschuldig is.

Van der Breggen is meer uitgesproken over het onderwerp, zei ze ooit. "Zelf maak ik altijd de afweging: alles wat slecht is voor mijn lichaam, gebruik ik niet." Een gelijkgestemd koppel zal het wel nooit worden.