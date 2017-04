Anna van der Breggen: als altruïsme het wint van de koers

Anna van der Breggen was dankbaar. De meeste winnaars peinzen niet over altruïstische woorden als ze zich met pijnlijke en volgelopen benen over de finishstreep in de Waalse Pijl wurmen. Het zou afbreuk kunnen doen aan je status van vedette. Het is dit soort doorgeslagen egoïsme dat vreemd is aan Van der Breggen. Nahijgend op de Muur van Hoei, bekende de 27-jarige kopvrouw van Boels-Dolman met een stralend gezicht dat ze ook blij zou zijn geweest als de uitslag in haar nadeel zou zijn uitgevallen.

Onbaatzuchtig

Het is haar onbaatzuchtigheid die Van der Breggen bijna een atypische topsporter maakt. Ze nam de tijd voor iedereen die haar naar haar verhaal over de Waalse Pijl en de slotklim vroeg. "Het blijft een verschrikkelijk ding", merkte ze vrolijk op. Terwijl de kou gisteren langzaam greep kreeg op haar afkoelende lichaam, verbeet de Olympisch kampioen van Rio de Janeiro met een glimlach de plichtplegingen. Zij is wars is sterallures, de renster uit het Overijsselse Hasselt. Alleen haar blauwe nagellak verraadde een zekere jovialiteit.

Op de loodzware Muur van Hoei had niemand het Van der Breggen kwalijk genomen als zij zich te buiten was gegaan aan een breed gejuich of een expressief zegegebaar. Niets van dat alles. Het eerste wat de Nederlandse deed was zwijgend in de armen vallen van haar ploeggenote Lizzy Deignan die vlak achter haar als tweede finishte. "Lizzy heeft ongemeen veel werk gedaan vandaag. Net als de rest van de ploeg", betuigde Van der Breggen haar dankbaarheid. Die deugd is haar met de paplepel ingegoten, opgroeiend in een christelijk gezin in de kop van Overijssel.

De podiumplaatsen hadden evengoed omgedraaid kunnen zijn, relativeerde Van der Breggen haar derde opeenvolgende zege in de Waalse Pijl. "Ik zat met Lizzy en Kasia Niewiadoma richting de Muur voorop. Toen Lizzy aanviel ging Kasia mee. Toen ik het daarna probeerde, had zij blijkbaar de puf niet meer." De steile weg omhoog naar de kapel van Notre-Dame de la Sarte mocht ze nu alleen nemen. De drie waren niet toevallig ook de drie die zondag het podium in de tot nieuw leven gewekte Amstel Gold Race bepaalden. Ook toen won Van der Breggen. De heuvelklassiekers gaan over kracht en vorm en met dat laatste zit het wel goed.