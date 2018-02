Ankara zweert wraak na dood acht militairen

Wraak, beloofde de Turkse premier Binali Yildirim afgelopen weekend. "Dit zal de milities dubbel en dwars betaald worden gezet." Gekleed in camouflagepak liet de premier zich gisteren in een militair commandocentrum in het zuiden van het land bijpraten over de Operatie Olijftak.

Zaterdag was de dodelijkste dag voor het Turkse leger sinds het zo'n twee weken geleden de Koerdische enclave Afrin binnenviel. Acht militairen werden gedood, vijf toen hun tank werd aangevallen en nog eens drie bij verschillende andere incidenten. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers aan Turkse kant, sinds de start van de operatie, op dertien.

Hoeveel doden aan de andere kant zijn gevallen is onduidelijk. Volgens Ankara zijn tot nu toe zo'n negenhonderd terroristen 'geneutraliseerd'. De Syrische Koerden spreken over tientallen burgerdoden. Ankara ziet de YPG, die de dienst uitmaakt in Afrin, als verlengstuk van de Koerdische PKK, waarmee het in eigen land strijd levert. Turkije beschouwt de Koerdische invloed langs de grens als een bedreiging voor zijn veiligheid. En dat het de grens breed opvat, werd afgelopen weekend nog eens duidelijk.

Turkije tolereert Syrische Koeren nergens aan de zuidgrens Woordvoerder van president Erdogan

Zo zei de woordvoerder van president Erdogan, Ibrahim Kalin, dat Turkije de aanwezigheid van YPG 'nergens aan zijn zuidgrens' zal tolereren. Turkije en Syrië delen een grens van ruim 900 kilometer. De YPG moet zich terugtrekken ten oosten van de Eufraat en bijvoorbeeld ook de stad Manbij verlaten, waarschuwde vicepremier Bekir Bozdag. Als de YPG en de PKK daar niet vertrekken, zullen de Turken naar die plaats oprukken. De operatie zal doorgaan tot het terrorisme compleet is vernietigd, bezwoer Bozdag. "Dit is een langlopend gevecht."

Een strijd waarbij Turkije niet het oog heeft laten vallen op land, lichtte president Erdogan het doel van Operatie Olijftak gisteren tijdens een bezoek aan Italië toe ten overstaande van de pers. "Turkije's strijd is gericht tegen terroristische organisaties."