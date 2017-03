Ankara bevriest banktegoeden van Turkse Nederlanders

President Erdogan houdt de Gülenbeweging verantwoordelijk voor de mislukte coup van 15 juli vorig jaar en daarom verdenkt hij mensen met een rekening bij Bank Asya van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Bank Asya bevestigt dat rekeningen zijn geblokkeerd. Direct na de couppoging werden de activiteiten van de bank opgeschort door de Turkse overheid. Inmiddels is Bank Asya overgenomen door een Turks staatsfonds. Mensen die er een rekening hadden worden vervolgd in Turkije en kunnen niet meer bij hun geld. In totaal bevroor de regering omgerekend voor 1,6 miljard euro aan banktegoeden.

Ook Turken in Nederland kunnen niet meer bij hun geld. Trouw sprak vijf mensen met een rekening bij Bank Asya; een zesde Gülensympathisante had een rekening bij een andere bank, die ook is geblokkeerd. De bevroren bedragen lopen op tot tienduizenden euro’s.

Fetö De familie in Turkije van een Nederlandse rekeninghouder kreeg in februari een brief van Bank Asya waarin staat dat de rekening geblokkeerd is op 22 juli, een week na de couppoging. De man werd verdacht van deelname aan de terroristische organisatie Fetö. Zo noemt het Erdogan-regime de Gülenbeweging. Om zijn geld terug te krijgen, moet de man terug naar Turkije. In de brief staat dat de blokkade inmiddels weer is opgeheven, omdat het onderzoek naar hem is afgerond. Hij kan weer bij zijn geld, zo’n 100 euro. Maar om dat bedrag terug te krijgen, moet hij eerst afreizen naar Turkije. Er wordt niet vermeld of hij nog verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie. De andere rekeninghouders die hun verhaal deden, kunnen nog steeds niet bij hun geld. Zij ontvingen geen brieven van de bank. Twee van hen, een ondernemer uit Eindhoven en zijn zus, zijn naar het Turkse consulaat in Rotterdam gegaan om voor hun familie in Turkije een volmacht te regelen om het geblokkeerde geld van de rekening te halen. De vrouw heeft bijna 30.000 euro op een rekening bij Bank Asya, de man 1000 euro. Maar het consulaat weigerde een machtiging te verstrekken vanwege ‘orders uit Turkije’. De twee kregen daarnaast het advies goed na te denken of zij hun familie in Turkije wel in verband wilden brengen met de omstreden bank.

Paspoorten Het consulaat kwam eerder in opspraak toen bleek dat het paspoorten van Gülensympathisanten in beslag nam. Dat paspoort konden ze alleen terugkrijgen als ze naar Turkije zouden reizen om hun onschuld bewijzen. Ook met de blokkades van banktegoeden lijkt de Turkse regering Gülenaanhangers te willen bewegen naar Turkije te reizen. Al in 2014 riep Erdogan mensen op hun geld van Bank Asya te halen. In die periode raakten Erdogan en Gülen in onmin, nadat zij jarenlang hadden samengewerkt. Bedrijven die deels van de staat zijn, zoals Turkish Airlines, trokken toen hun geld terug van de bank. De bank was populair bij moslims, omdat die naar islamitische richtlijnen geen rente uitkeert Bank Asya werd opgericht in 1996 en had bijna driehonderd filialen in Turkije. De bank was populair bij moslims, omdat die naar islamitische richtlijnen geen rente uitkeert. Kantoren in Nederland zijn er niet. Een woordvoerder van de Turkse ambassade in Den Haag wil niet reageren op de gang van zaken in het consulaat.

