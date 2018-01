Anish Giri was in topvorm, maar moest de eindoverwinning toch aan Magnus Carlsen laten

Hij speelde het toernooi van zijn leven, maar dat was voor Anish Giri niet genoeg om de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen van de titel af te houden op het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Via een tiebreak, de eerste in de historie van het tachtigjarige toernooi, moest Giri (23) zich zondagavond gewonnen geven tegen Carlsen, die het evenement voor de zesde maal op zijn naam schreef. Beide schakers waren het toernooi gelijk geëindigd (vijf winstpartijen, acht remises).

Giri speelde zijn “meest strakke schaken ooit” in Wijk aan Zee, zei hij. Fouten maakte hij nauwelijks. En van druk leek hij al helemaal geen last te hebben. Wie Giri de voorbije twee weken observeerde, zag een ontspannen grootmeester die vanuit de schaduw opereerde en zijn kansen zorgvuldig benutte. Vorig jaar nog, toen hij derde op de wereldranglijst stond, bezweek Giri onder de druk. Dit jaar, als mondiale nummer vijftien, oogde hij veel relaxter. “Mijn mindset was goed, evenals de kwaliteit van mijn spel”, zei Giri na afloop van de lange slotdag. “Op dit moment voel ik me de grootste loser van het toernooi, maar ik weet zeker dat ik morgen tevreden zal zijn over mijn prestatie.”

Giri maakte ook op de laatste speeldag ontspannen zijn entree in dorpshuis De Moriaan. Hij dolde wat met de Indiër Baskaran Adhiban, die hij op zaterdag verschalkte, en ontving een warme gelukswens van de Amerikaan Wesley So, die zijn titel zonder succes verdedigde in Wijk aan Zee. De grote publieke belangstelling waar Giri en de overige dertien grootmeesters op konden rekenen, liet Giri koud. Rijen dik stonden de toeschouwers zondag in Wijk aan Zee.

Nederlaag

De reguliere slotronde leverde weinig spektakel op. Carlsen-Karjakin, een reprise van de strijd om het wereldkampioenschap in 2016, eindigde in een gelijkspel. “Ik dacht: ik doe niet te gek vandaag”, lachte Carlsen na afloop. Giri was toen nog bezig met zijn slotpartij tegen de Chinees Yi Wei. Ook zij kwamen even later remise overeen.

Daarna begon het wachten. Het lange wachten. Vier uur na hun laatste zet, om kwart over zes ’s avonds, begonnen Carlsen en Giri aan hun beslissende tweekamp. Bij deze zogeheten blitzpartijen krijgen spelers beiden vijf minuten bedenktijd (plus nog eens drie seconden per zet).

Giri zag vooraf kansen tegen Carlsen, die sinds 2007 geen tie-break meer verloor. Dat zei iets over zijn branie en zelfverzekerdheid in de Noord-Hollandse kustplaats. Zeker tegen de Noorse grootmeester. Als de suprematie van Carlsen weer eens ter sprake kwam, zei Giri tot voor kort: “Carlsen de beste? Tegen mij heeft hij het nog niet laten zien.” Giri overlegt al jaren goede statistieken tegen de Noor. In 2011, toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten in Wijk aan Zee, stuurde de toen zestienjarige Giri zijn tegenstander met een dikke nederlaag naar huis. Carlsen was hevig ontdaan destijds. De nederlaag dreunde nog jarenlang na bij hem. Nadien volgden vele remises, totdat Carlsen in 2016 zijn revanche nam tijdens het schaaktoernooi van Bilbao.

In de tiebreak is de Noor doorgaans oppermachtig. Zo ook zondagavond, waar honderden toeschouwers de apotheose met ingehouden adem beleefden. De eerste blitzpartij ging naar Carlsen, waarna Giri in de tweede versnelde ronde genoegen moest nemen met remise. Het applaus was voor Carlsen, niet voor Giri, die de eerste Nederlandse winnaar kon worden sinds Jan Timman in 1985. “Over mijn totaalscore (negen punten, red.) ben ik tevreden”, besloot Giri. “Op veel toernooien is dat genoeg voor de overwinning. Hier niet. Hier deed Magnus Carlsen mee.”