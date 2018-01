Anish Giri: Schaken op topniveau draait om zelfvertrouwen

Een obsessie is het niet, zegt grootmeester Anish Giri (23), maar natuurlijk wil hij triomferen op het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, waar vandaag de loting plaatsvindt. Neem alleen al de bijnaam van het evenement, het 'Wimbledon van het schaken'. Giri heeft het, naast het wereldkampioenschap, bovenaan zijn verlanglijst staan.

Giri was er een paar keer dichtbij. Hij werd twee keer tweede in de Noord-Hollandse badplaats (in 2014 en 2015). De vraag is wat ervoor nodig is om de tachtigste editie van het toernooi te winnen en daarbij af te rekenen met de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, die het toernooi al vijf keer op zijn naam schreef?

Volgens schaakkenner Hans Böhm is Giri in staat te zegevieren in Wijk aan Zee, maar dan zal hij wel een psychische barrière moeten doorbreken. Dat laatste stapje is vooral iets mentaals, meent Böhm. Het is, zittend in een hippe koffietent in Hilversum, een interessante gedachte, vindt Giri, maar de werkelijkheid is complexer volgens de geboren Rus. "Hans versimpelt het verhaal een beetje. Het klinkt natuurlijk wel leuk, maar ik denk niet dat het zo zit", zegt Giri bedachtzaam. "Er spelen meer factoren."

Giri neemt een aanloop en somt op: hoe behoud je je energie? Hoe ga je om met veranderingen binnen je team? En hoe verwerk je wijzigingen van je strategie in het schaken? "Daar worstelt iedere schaker mee", zegt Giri vanachter een warme chocomelk met slagroom. "Schaken op topniveau draait om zelfvertrouwen. Zelfs Carlsen heeft daar problemen mee. Je zou denken dat een wereldkampioen heel zelfverzekerd is, maar voor elk toernooi denkt hij: ben ik nog steeds de nummer één? Pas na een paar rondes, als hij gevoeld heeft dat hij de terechte nummer één is, slaat hij meestal toe. Dat heeft te maken met zelfverzekerdheid."

De lijn waarop een schaker in zijn hoofd balanceert, is heel dun, stelt Giri. "Ik heb soms dagen waarop ik denk: ik stop ermee, want dit kan echt niet. Maar als ik dan weer een partij win, denk ik: oké, wanneer is het wereldkampioenschap? Dus dat psychologische aspect is er zeker, maar het is niet zo dat een gesprekje ineens alles verandert. Alles moet een beetje kloppen. Is je voorbereiding goed? Is je spel goed? En, ook niet onbelangrijk: je moet een beetje geluk hebben."

Giri, de nummer vijftien op de wereldranglijst, begint het toernooi in Wijk aan Zee veel relaxter dan voorgaande jaren, bekent hij. Vorig jaar, toen hij als mondiale nummer drie aan het evenement begon, werkte de druk verlammend. "Ik sta nu iets meer in de schaduw", verwijst Giri naar het sterke deelnemersveld. "Nu ik wat lager op de wereldranglijst sta, verwachten mijn tegenstanders misschien wat minder van mij en hoef ik niet per se elke partij te winnen. Dat is ook wel eens mooi", lacht hij.

Zijn ambitie en motivatie zijn onverminderd hoog, voegt Giri eraan toe. "Als topsporter ben ik natuurlijk gemotiveerd. Alleen, ik kan wel roepen dat ik voor de titel ga, maar dat moet je niet in je hoofd stoppen. Het gaat erom: wat is je ideale mindset? Daar heb ik de afgelopen periode wel aan gewerkt." Hij doet het voor met z'n handen: "Hier wat meer ambitie, daar wat meer rust. Mijn beste resultaten heb ik behaald toen ik vrij weinig verwachtingen had. Ik denk dat ik meer richting de rust moet gaan in plaats van ambitie. Mijn mindset is niet per se iets wat ik in interviews zeg. Het is iets van mezelf. En dat moet ik rustig houden."

Veel toppers in Wijk aan Zee De tachtigste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi kent dit jaar een sterk deelnemersveld. De gehele mondiale top-3 is aanwezig in Wijk aan Zee, onder wie vijfvoudig winnaar (en regerend wereldkampioen) Magnus Carlsen (1), de Amerikaan Fabiano Caruana (2) en de Azerbeidzjaan Shakhriyar Mamedyarov (3). De Amerikaan Wesley So, nummer zes op de wereldranglijst, zal zijn titel verdedigen in Noord-Holland. Ook de beste vrouw op de wereldranglijst, de Chinese Yifan Hou, is toegevoegd aan het deelnemersveld. Anish Giri, afgezakt naar de vijftiende plaats op ranking, is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. De veertien grootmeesters spelen elk dertien partijen. Het toernooi begint morgen en eindigt op zondag 28 januari.