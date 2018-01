Anish Giri leidt in het mekka van de schaaksport

De zon schijnt voor Anish Giri. Het is vrijdagmiddag, iets voor half twee, als de schaakgrootmeester hotel Het Hoge Duin verlaat. Wijk aan Zee ligt onder hem. De kustplaats maakt zich op voor een nieuwe dag schaken.

De meeste grootmeesters gaan wandelend naar sporthal De Moriaan, waar de elfde speelronde op het programma staat. Een groepje toeristen ontgaat het volledig. Ze hebben geen idee wie Magnus Carlsen is, de regerend wereldkampioen uit Noorwegen. Bij de naam van de Indiër Viswanathan Anand, vijfvoudig winnaar in Wijk aan Zee, gaan de schouders eveneens omhoog. En Giri dan, die als gedeeld koploper (samen met Carlsen en de Azerbeidzjaan Shakhriyar Mamedyarov) de nieuwe dag begint? Nee. Geen idee.

De anonimiteit is een van de charmes van het Tata Steel-schaaktoernooi, dat dit jaar voor de tachtigste keer wordt gehouden. Giri (23) geniet ervan. Hij kan de wandeling naar de speelzaal wel dromen. Hotel uit, stukje over het trottoir en dan naar links, waar een onverhard pad de schakers naar de ingang van de sporthal leidt. Voor de deur staat een gesponsorde auto.

Giri, de nummer vijftien op de wereldranglijst, is goed gestemd deze middag. Zijn toernooi verloopt voorspoedig. Na een goede start (twee opeenvolgende zeges) vestigde hij zich aan de kop van het klassement. Vanmiddag wacht een belangrijke speelronde. Terwijl Giri het opneemt tegen de Amerikaan Fabiano Caruana, spelen zijn twee voornaamste concurrenten voor de eindzege, Carlsen en Mamedyarov, tegen elkaar. De spanning is voelbaar. Ook bij het publiek. Rijen dik staan ze achter de schermen waar de zetten van de grootmeesters op te volgen zijn. De catering draait op volle toeren. De menukaart toont gebruikelijke specialiteiten als erwtensoep, broodjes vis, gevulde koeken en ouderwetse filterkoffie.

De deelnemers wandelen langs iconische plekken in het schaakdorp. Bijvoorbeeld langs café De Zon, waar - voordat het schaken zich professionaliseerde - menig grootmeester het licht uit deed na een speelronde. Iets verderop ligt pizzeria Tarantella van de Siciliaanse broers Sotera, waar veel schakers 's avonds bijeenkomen. Als amateur kun je er zomaar een pizza Margherita oppeuzelen naast wereldkampioen Carlsen.

Wijk aan Zee, een dorp met ruim 2000 inwoners, ademt in de laatste twee weken van januari steevast schaken. Behalve de veertien grootmeesters en de veertien challengers (de eerste divisionisten), doen er dit jaar bijna 2000 amateur-schakers mee. Het deelnemersveld is divers. Van jong, zoals de zevenjarige Joycelin Chan uit Los Angeles, tot oud, zoals Steven van Amersfoort (89) uit Nederland.

Tevreden

Giri heeft al snel controle over zijn partij. Terwijl Caruana nadenkt, doodt Giri de tijd door veelvuldig door de zaal te ijsberen. Giri - bruine herenschoenen, jeans, zwart colbert en wit overhemd is er bedreven in. Met grote stappen banjert hij door de zaal. Als hij doorheeft dat Caruana een tegenzet heeft gedaan, versnelt hij zijn pas en schuift hij opnieuw aan achter het schaakbord. Binnen een fractie van een seconde weet hij welk schaakstuk zijn opponent heeft verplaatst.

Na bijna vier uur eindigt Giri-Caruana onbeslist. Ook Carlsen en Mamedyarov zijn remise overeengekomen. "Ik ben tevreden", zegt Giri na afloop van zijn partij. "Ik speel het hele toernooi al stabiel."

De organisatie maakt zich op voor een zinderend slotweekend. Giri heeft een relatief gunstig programma. Vandaag speelt hij tegen laagvlieger Baskaran Adhiban uit India en morgen neemt hij het op tegen de Chinees Yi Wei. Kan Giri de opvolger worden van Jan Timman, die in 1985 als laatste Nederlander het prestigieuze schaaktoernooi won? Giri haalt zijn schouders op. "Ik heb geen tijd om daarover na te denken", glimlacht hij. "Jullie baan is om je daarmee bezig te houden, mijn baan is schaken."

Dan is het tijd om te gaan. Giri trekt zijn jas aan. Op naar het onverharde pad, dat hem terugbrengt naar zijn hotel. In Wijk aan Zee is het al donker.

