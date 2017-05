Animo voor stekkerauto’s is in een jaar tijd gehalveerd

Een hybride of elektrische auto? Nederlanders lopen er steeds minder warm voor, blijkt uit de Jaarmonitor Wegvoertuigen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag verschijnt. Het aantal nieuw verkochte stekkerauto’s is vorig jaar gehalveerd ten opzichte van 2015. In dat jaar reden 45.000 nieuwe hybrides en elektrische auto’s de showroom uit, een jaar later waren dat er nog maar 22.500.

“Die dip komt vooral door de verhoogde bijtelling”, zegt auto-expert en hoogleraar robotica Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven. Die steeg begin januari 2016 van 7 naar 15 procent voor hybrides, terwijl de bijtelling voor zware leaseauto’s juist werd verlaagd. “Daarna is de verkoop van plug-inhybrides volledig ingestort.”

Ambitie

Toch is het de bedoeling van het kabinet dat het aantal elektrische auto’s in Nederland de komende jaren flink toeneemt. Het aantal stekkerauto’s (die dus deels of volledig elektrisch rijden) moet over drie jaar bijna verdubbeld zijn naar 200.000. Daarnaast wil het kabinet dat de helft van alle nieuw verkochte auto’s in 2025 een stekker heeft.

Het is de vraag of die ambities realistisch zijn. Nu rijdt het grootste deel van de personenauto’s nog op benzine (79 procent) en is slechts 3 procent elektrisch. Maar daar ziet Steinbuch over een paar jaar een kentering in komen. Sterker nog: hij is ervan overtuigd dat we die doelstellingen ruimschoots zullen halen. “De ingestorte verkoop is tijdelijk. Ik denk dat in 2025 niet de helft, maar 85 procent van de nieuw verkochte auto’s een stekker heeft en dat het merendeel volledig elektrisch is.”

Over een tot drie jaar is de elektrische auto goedkoper en kan hij een stuk verder rijden, zegt Steinbuch. De twee grootste bezwaren tegen de groene bolide - de kostprijs en reikwijdte - komen daarmee te vervallen. “In 2018 komen er allerlei nieuwe modellen op de markt. In 2021 heeft je elektrische auto een range van 300 kilometer en is de infrastructuur zodanig dat je zonder problemen naar Zuid-Frankrijk kunt rijden. Waarom zou je dan nog een benzineauto kopen?”