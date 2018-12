Angst voor handelsruzie en onrust op beurzen na arrestatie Chinese topvrouw Huawei

Vrijdag wordt besloten of financieel-directeur Meng Wanzhou aan de VS wordt uitgeleverd. De arrestatie is waarschijnlijk het gevolg van de verdenking dat Huawei producten aan Iran heeft verkocht en daarmee Amerikaanse sancties tegen dat land heeft geschonden.

Pikant De arrestatie is Meng Wanzhou (46) is om veel redenen pikant. Ze werd zondag opgepakt op het vliegveld van Vancouver, de dag dat de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping een vorkje prikten in Buenos Aires en daar een soort staakt-het-vuren in hun handelsconflict overeenkwamen. Er zijn in het Westen vermoedens dat de Chinese staat Huawei gebruikt om in het westen te spioneren Meng Wanzhou, die zich in het westen Sabrina Meng laat noemen, is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfai die in China een status heeft als Bill Gates (Microsoft) in de VS. Naast financieel-directeur is ze een van de vicevoorzitters van het bedrijf. Huawei passeerde dit jaar Apple als een na grootste producent van smartphones (alleen het Koreaanse Samsung maakt er meer) en is daarnaast een grote producent van telecomapparatuur. Veel westerse telecomnetwerken draaien deels op spullen van Huawei. Het bedrijf kende vorig jaar een omzet van omgerekend 92 miljard dollar. Dat is meer dan de opgetelde jaaromzet van Unilever, Philips, AkzoNobel en DSM. Op zijn beurt is Huawei weer afhankelijk van Amerikaanse chipleveranciers als Qualcomm en Intel.

Spioneren De Amerikaanse justitie onderzoekt al maanden of Huawei producten die het in de VS heeft gemaakt naar Iran heeft verscheept – en naar andere landen die vallen onder Amerikaanse sancties. Er zijn in het Westen ook vermoedens dat de Chinese staat Huawei gebruikt om in het Westen te spioneren. Huawei heeft dat ontkend en stelt dat het een ‘gewoon’ particulier bedrijf is waar de staat geen invloed op heeft. Diverse landen hebben Huawei restricties opgelegd. Amerikaanse telecommaatschappijen mogen geen apparatuur van Huawei aanschaffen. In Australië en Nieuw-Zeeland wordt het Chinese bedrijf niet betrokken bij de opbouw van het nieuwe 5G-netwerk voor mobiele telefonie. De Britse BT Group gaat Huawei-onderdelen uit zijn bestaande 3G- en 4G-netwerken verwijderen en zal belangrijke onderdelen voor het nieuwe 5G-netwerk niet bij Huawei aanschaffen.

Grootmacht In China is met verontwaardiging gereageerd op Meng Wangzou’s arrestatie. De Chinese ambassade riep de VS op haar vrij te laten, de Chinese regering heeft Canada en de VS om opheldering gevraagd. Die opheldering, zo meldde persbureau Reuters, hadden de Chinezen donderdagmiddag nog niet gekregen. China heeft als streven een grootmacht te worden op technologisch gebied. Huawei is een van de bedrijven die dat streven moet waarmaken. De vrees is dat de arrestatie van Meng Wangzou het al lang bestaande handelsconflict tussen China en de VS weer doet oplaaien. Na de ontmoeting tussen Trump en Xi afgelopen zondag in Buenos Aires leek de ergste kou uit de lucht. Zo kondigden de VS uitstel aan van het plan om de importtarieven op veel Chinese producten te verhogen van 10 procent naar 25 procent. De arrestatie was waarschijnlijk een van de redenen waarom de aandelenkoersen op Aziatische en westerse beurzen donderdag fors daalden. Belangrijke Europese indices, zoals de Amsterdamse AEX-index, verloren twee procent of meer.

Boete De situatie rond Huewei lijkt enigszins op die rond een ander Chinees telecombedrijf: ZTE. Dat concern gaf vorig jaar toe dat het spullen had geleverd aan Iran en Noord-Korea. In 2018 werd het Amerikaanse bedrijven verboden om software en onderdelen te verkopen aan ZTE. Dat verbod, dat bijna het einde van ZTE betekende, werd later geschrapt nadat de Chinese firma een boete van ruim 1 miljard dollar had betaald.

