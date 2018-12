Angst op de beurs na nieuwe rel VS-China

De aandelenkoersen op de beurzen van Europa en Azië zijn gisteren fors gedaald. In Amsterdam verloor de AEX-index, waarin de koersen van 25 meest verhandelde fondsen zijn verwerkt, 3,3 procent en kwam uit op een slotstand van 498,92 punten. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar. In februari 2017 schoot de index door de 500 puntengrens en sindsdien kwam de index daar niet meer onder. Gisteren wel.

Behalve in Amsterdam, gaven ook beurzen elders veel terrein prijs. De Duitse Dax-index sloot 3,1 procent lager, de toonaangevende Britse en Franse indices verloren meer dan 2 procent. In New York gingen de koersen na de opening van de beurzen over een breed front omlaag. Eerder waren de beurzen in Japan, China en Hongkong flink lager gesloten.

Twee verklaringen voor de dalingen voerden de boventoon. Allereerst was er de arrestatie in Canada van Meng Wanzhou, de financieel directeur van het grote Chinese bedrijf Huawei. Huawei is na Samsung de grootste producent van mobiele telefoons ter wereld - het passeerde Apple dit jaar - en levert ook veel apparatuur voor telecomnetwerken. De verwachting is dat Meng Wanzhou wordt uitgeleverd aan de VS. Die hebben op haar arrestatie aangedrongen, hoogstwaarschijnlijk omdat zij Huawei betichten van handel met Iran in een tijd dat de VS sancties tegen dat land hadden ingevoerd. Huawei ontkent dat overigens.

De vrees is dat de arrestatie van het Chinese kopstuk de gespannen verhoudingen tussen China en de VS geen goed doet. China en de VS zijn al meer dan een jaar in een handelsoorlog verwikkeld en hebben over en weer importtarieven ingevoerd. Deze week leken de relaties na een gesprek tussen de presidenten Xi Jinping en Donald Trump te zijn verbeterd en beloofden de VS voor ten minste negentig dagen af te zien van verhoging van die tarieven. Meng Wanzhou is de dochter van de oprichter van Huawei. Dat China nijdig reageerde op de arrestatie en haar vrijlating eiste, mag geen verbazing wekken.

De tweede verklaring voor de koersverliezen is te vinden in een daling van de olieprijzen. De Organisatie van olie exporterende landen (Opec), goed voor ongeveer een derde van de wereldproductie, vergadert in Wenen en lijkt aan te sturen op een kleine productiebeperking. De Opec heeft dat voornemen overgebracht aan Rusland, dat geen lid is van de Opec, maar sinds twee jaar wel met de Opec samenwerkt.

De verwachte productiebeperking is kleiner dan eerder gedacht, wat leidde tot fors lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie (relatief lichte olie) daalde gisteren met 3,5 procent. Het aandeel Shell verloor 4,4 procent. Zo'n grote daling is zeer ongebruikelijk. Gisteravond werd bekend dat de Opec-leden het nog niet eens zijn over de productiebeperking. Vandaag onderhandelen ze verder, met Rusland erbij.

De AEX-index sloot 13,5 procent lager dan op 27 juli toen de index zijn hoogste jaarstand bereikte (576,24). Beleggers in ArcelorMittal (staal), Altice (kabelaar), Aegon en ING hoorden met verliezen van 5 procent of meer tot de grootste verliezers. Bij de kleinere fondsen waren er dikke minnen voor AMG (metalen, 8,3 procent), PostNL (7,2 procent), bodemonderzoeker Fugro (6,3 procent), bouwer Bam (5,9 procent) en baggeraar Boskalis (5,8 procent).