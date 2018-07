Angelique Kerber heeft de weg omhoog weer gevonden, met de Wimbledon-titel als bewijs

In een herhaling van de finale van twee jaar geleden zegevierde Kerber zaterdag met tweemaal 6-3 over Serena Williams, de Amerikaanse die ruim tien maanden na de geboorte van dochter Alexis in Londen op de drempel stond van haar 24ste grandslamtitel. Maar Kerber, die Williams na de eindstrijd een inspiratie voor iedereen noemde, voorkwam een bijna niet voor mogelijk gehouden winnende rentree in de professionele sport.

Ook voor Kerber (30) was de triomf op Wimbledon een terugkeer op het hoogste niveau. In 2016 veroverde ze twee grandslamtitels (de Australian Open en de US Open), haalde ze de finale op Wimbledon, won ze olympisch zilver (Rio de Janeiro) en werd ze als 28-jarige nummer een van de wereld. Het jaar kende slechts een smetje: Op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde van Kiki Bertens.

Onder de leiding van de Belgische coach Wim Fisette keerden de prestaties van Kerber terug, ook op de grandslams

Het succes bracht de in Bremen geboren en in het Poolse Puszczykowo woonachtige Kerber niet alleen geluk. Ze kon slecht omgaan met de sportieve verwachtingen en de druk die haar nieuwe status met zich meebracht. Ze kreeg problemen met haar motivatie, verdween uit de mondiale toptwintig en werd in eigen land door Julia Görges voorbijgestreefd als de beste tennisster van Duitsland.

De Amerikaanse Serena Williams zwaait naar het publiek na de verloren wedstrijd tegen Angelique Kerber. “Natuurlijk ben ik op dit moment teleurgesteld”, zei Williams, “maar het was een mooiere reis dan ik voor mogelijk had gehouden. Meer zat er gewoon niet in.” © REUTERS

Begin dit jaar gooide Kerber het over een andere boeg. Ze brak met haar Duitse coach Torben Beltz en vond onderdak bij Wim Fisette, de Belgische coach die eerder werkte met onder meer Kim Clijsters, Viktoria Azarenka en Simona Halep. Onder zijn leiding keerden de prestaties terug, ook op de grandslams. In Melbourne haalde ze de laatste vier, in Parijs de kwartfinales. Fisette prees op Roland Garros vooral de winst van Kerber in de derde ronde op Bertens, volgens de Belg een van de beste tennissters op gravel.