Angela Merkel in clinch met eigen minister over asielpolitiek

Het plan bevat 63 maatregelen, het belangrijkste strijdpunt is wanneer Duitsland asielzoekers mag weren aan de Duitse grenzen. De CSU, de partij van Seehofer, dringt erop aan om mensen die al in een ander EU-land geregistreerd staan niet binnen te laten en direct terug te sturen. Merkel (CDU) is pertinent tegen.

Zij is bang voor een domino-effect: begint Duitsland ermee, dan volgen mogelijk landen als Oostenrijk; eind van het liedje is dat Griekenland en Italië alle vluchtelingen moeten opvangen. Merkel wil het asielbeleid op Europees niveau regelen, zei ze zondag in de talkshow 'Anne Will' op de Duitse tv.

Nu de strijd oplaait, ligt een kabinetscrisis op de loer

Strijdbijl In Seehofers plan was het weren van asielzoekers aan de grens juist een wezenlijk bestandsdeel. Hij zei dit weekeinde al dat hij er nog een 'moeilijk gesprek' met Merkel over moest voeren. Want: zo'n maatregel betekent een rechtstreekse breuk met Merkels vluchtelingenpolitiek sinds 2015. Over de omgang met vluchtelingen ruziën de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU al jaren: de CSU wil een restrictievere koers dan Merkels CDU. De partijen begroeven hun strijdbijl na de verkiezingen in september, maar bereikten over fundamentele punten geen overeenstemming. Nu de strijd weer oplaait, ligt een kabinetscrisis op de loer. Vooralsnog wordt Seehofers plan over een Europese asieltop eind deze maand heengetild, waar Merkel wil werken aan die Europese omgang met vluchtelingen en migranten.